Переговори про вступ до НАТО шведів і фінів: є розбіжності

Представники Туреччини, Швеції й Фінляндії домовилися проводити подальші перемовини для досягнення компромісу щодо вступу обох північноєвропейських країн до Північноатлантичного альянсу (НАТО). Про це ввечері четверга, 9 березня, повідомили в Альянсі за підсумками переговорів під головуванням генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга.

У заяві НАТО наголошується, що "учасники привітали прогрес, якого було досягнуто" щодо тристоронньої угоди, укладеної торік, мета якої - усунення застережень Туреччини. "Вони також погодилися, що швидка ратифікація як Фінляндією, так і Швецією буде в інтересах усіх, і що їхнє членство зміцнить Альянс", - додали в НАТО. У заяві зазначається, що три країни погодилися знову зустрітися в тому ж форматі перед самітом НАТО у Вільнюсі в липні.

Стокгольм вказав певні позитивні зрушення

Водночас головний перемовник від Швеції Оскар Стенстром заявив, що Туреччина визнала, що Швеція і Фінляндія зробили конкретні кроки, щоб владнати застереження Анкари щодо їхніх заявок на вступ до НАТО.

"Ми бачимо, що Туреччина визнала, що і Швеція, і Фінляндія зробили конкретні кроки в рамках цієї угоди, і це добрий знак", - сказав він, цитує Reuters. "Невеличкий крок уперед, перемовини відновилися, і ми домовилися, що продовжимо зустрічатися, але я не можу точно сказати, коли саме", - додав Стенстром.

Анкара каже, що зробленого замало

Натомість речник президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана Ібрагім Калін заявив, що кроки, зроблені Швецією і Фінляндією, були позитивними, але недостатніми для ратифікації Туреччиною їхньої заявки на вступ до НАТО.

"Ми ще раз підкреслили занепокоєння й очікування Туреччини щодо безпеки", - сказав він. - Кроки, які будуть зроблені країнами, визначатимуть перебіг і швидкість розв'язання цього питання".

У січні Туреччина призупинила переговори, розпочаті в рамках тристоронньої угоди, укладеної в Мадриді минулого року, спрямованої на згладжування процесу вступу Фінляндії та Швеції.

Безпосередньою причиною стала акція протесту біля посольства Туреччини в Стокгольмі, під час якого ультраправий політик спалив примірник священної книги мусульман - Корану.

Швеція обіцяє подальші кроки назустріч Анкарі

За словами Стенстрома, Швеція виконала свою частину угоди. Намагаючись запевнити Туреччину в тому, що уряд скандинавської країни серйозно ставиться до її побоювань щодо бойовиків, цього тижня уряд внесе на розгляд парламенту новий антитерористичний законопроєкт.

Новий закон, робота над яким розпочалася в 2017 році після того, як вантажівка в'їхала в натовп у Стокгольмі, вбивши п'ятьох людей, криміналізує "участь у терористичній організації", запевняють у шведському уряді.

Досі лише Угорщина й Туреччина не ратифікували угоду про вступ Швеції й Фінляндії до НАТО.