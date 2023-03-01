Іран у 18 разів перевищив ліміт зі збагаченого урану

Міжнародна агенція з атомної енергії (МАГАТЕ) виявила, що Іран має у 18 разів більше збагаченого урану, ніж передбачено ядерною угодою. Про це з посиланням на звіт МАГАТЕ повідомила агенція AFP у вівторок, 28 лютого.

За даними МАГАТЕ, загальна кількість збагаченого урану в Ірані наразі становить 3,76 тонни замість максимально допустимого показника в 202,8 кілограма. Інспектори організації також виявили на ядерному об'єкті Ірану частинки урану, збагаченого до рекордних 83,7 відсотка, що дуже близько до показників, необхідних для виробництва ядерної бомби. Для створення такої зброї потрібне 90-відсоткове збагачення, зазначає AFP.

У звіті зауважується, що МАГАТЕ та Іран все ще обговорюють, звідки взялися ці частинки. Тегеран заперечує збагачення понад 60 відсотків, посилаючись на "ненавмисні коливання" в процесі збагачення. МАГАТЕ неодноразово звинувачувало Тегеран у форсуванні збагачення урану.

Так, в доповіді агенції, оприлюдненій на початку лютого, йшлося, що Іран вніс істотні зміни в конфігурацію деяких центрифуг на заводі зі збагачення урану в Фордо, не повідомивши організацію заздалегідь. Центрифуги використовують для виробництва урану, близького до збройового. Ця інформація викликала різку критику в західних країн.

Іран раніше публічно заперечував твердження про досягнення країною рівня збагачення урану в 84 відсотки. Офіційний представник Організації з атомної енергії Ісламської Республіки Бехруз Камальванді назвав ці повідомлення "спотворенням фактів". Тегеран поки що "не робив спроб збагатити (уран. - Ред.) більш ніж на 60 відсотків", заявляв він.

Переговори про відновлення ядерної угоди

У 2015 році США, Франція, Великобританія, Німеччина, Китай, Росія та Іран підписали Спільний всеосяжний план дій (СВПД) щодо іранської ядерної програми. Сторони домовилися не запроваджувати санкції проти Тегерана в обмін на відмову від розробки ядерної зброї. Договір також передбачав обмеження збагачення урану і доступ інспекторів МАГАТЕ до всіх ядерних об'єктів у країні.

У 2018 році, за президента Дональда Трампа, США звинуватили Іран у порушенні угоди, вийшли з неї та відновили санкції. У відповідь Іран відмовився від деяких взятих на себе зобов'язань і відновив збагачення урану понад обумовлений рівень у 3,67 відсотка. 2021 року сторони повернулася до переговорів про відновлення ядерної угоди, але після кількох раундів не досягли успіху.