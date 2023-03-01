Індія заборонила заходи в порти суден віком більше 25 років

Уряд Індії заборонив захід в індійські порти для завантаження та розвантаження нафтових танкерів, суховантажів та суден загального призначення віком від 25 років, як зареєстрованим у цій країні, так і під іноземним прапором.

Як повідомив Генеральний директорат судноплавства Індії, обмеження застосовуватиметься до суден під індійським та іноземним прапором, яким потрібна ліцензія Генерального директорату судноплавства Індії відповідно до розділів 406 та 407 закону про торгове судноплавство 1958 року, пишуть Порти України.

Крім того, обмеження за віком також застосовуватиметься до суден у каботажі. Винятки становитимуть пасажирські судна, плавучі системи FSRU, FPSO та бурові/видобувні установки, сертифіковані відповідно до Кодексу MODU/SPS, залежно від обставин.

Для газовозів/хімовозів, контейнеровозів, цементовозів, портових буксирів та спеціалізованих суден, що здійснюють водолазну підтримку, геотехнічні роботи, прокладання труб, сейсморозвідку, розробку свердловин, та житлових барж граничний вік для експлуатації встановлений у 30 років.

Вік флоту розраховуватиметься з дати передачі судна замовнику.

Нововведення спричинене необхідністю оновлення індійського флоту, середній вік якого останні роки постійно збільшується. Індійська влада впевнена, що обмеження сприятимуть якнайшвидшому оновленню, а також переходу на судна, що працюють на альтернативних видах палива. Щоб створити "справедливі умови на ринку морських перевезень", обмеження, окрім індійських суден, будуть застосовуватись і до суден під іноземним прапором, які також мають подавати заявку на отримання ліцензії.

Наказ набрав чинності з 24 лютого 2023 року. У ньому передбачено перехідний період. Індійські судна, що вже працюють, незалежно від їх віку на дату видання наказу, з урахуванням максимального віку можуть експлуатуватися протягом ще трьох років. Судна під іноземним прапором, яким потрібна ліцензія та які зафрахтовані на день видання наказу, також можуть експлуатуватися протягом трьох років з дати опублікування документа або до тайм-чартерного періоду, залежно від того, що настане раніше.