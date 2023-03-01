Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Індія заборонила заходи в порти суден віком більше 25 років

 

Уряд Індії заборонив захід в індійські порти для завантаження та розвантаження нафтових танкерів, суховантажів та суден загального призначення віком від 25 років, як зареєстрованим у цій країні, так і під іноземним прапором.

Як повідомив Генеральний директорат судноплавства Індії, обмеження застосовуватиметься до суден під індійським та іноземним прапором, яким потрібна ліцензія Генерального директорату судноплавства Індії відповідно до розділів 406 та 407 закону про торгове судноплавство 1958 року, пишуть Порти України.

Крім того, обмеження за віком також застосовуватиметься до суден у каботажі. Винятки становитимуть пасажирські судна, плавучі системи FSRU, FPSO та бурові/видобувні установки, сертифіковані відповідно до Кодексу MODU/SPS, залежно від обставин.

Для газовозів/хімовозів, контейнеровозів, цементовозів, портових буксирів та спеціалізованих суден, що здійснюють водолазну підтримку, геотехнічні роботи, прокладання труб, сейсморозвідку, розробку свердловин, та житлових барж граничний вік для експлуатації встановлений у 30 років.

Вік флоту розраховуватиметься з дати передачі судна замовнику.

Нововведення спричинене необхідністю оновлення індійського флоту, середній вік якого останні роки постійно збільшується. Індійська влада впевнена, що обмеження сприятимуть якнайшвидшому оновленню, а також переходу на судна, що працюють на альтернативних видах палива. Щоб створити "справедливі умови на ринку морських перевезень", обмеження, окрім індійських суден, будуть застосовуватись і до суден під іноземним прапором, які також мають подавати заявку на отримання ліцензії.

Наказ набрав чинності з 24 лютого 2023 року. У ньому передбачено перехідний період. Індійські судна, що вже працюють, незалежно від їх віку на дату видання наказу, з урахуванням максимального віку можуть експлуатуватися протягом ще трьох років. Судна під іноземним прапором, яким потрібна ліцензія та які зафрахтовані на день видання наказу, також можуть експлуатуватися протягом трьох років з дати опублікування документа або до тайм-чартерного періоду, залежно від того, що настане раніше.
За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: Індія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 38,8231
  0,2121
 0,55

Курс обміну валют на вчора, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,4166  0,74 1,90 39,3225  0,51 1,27
EUR 40,2922  0,66 1,62 41,4156  0,47 1,12

Міжбанківський ринок на вчора, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9315  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес