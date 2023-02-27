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АНАЛІТИКА

Через західні санкції Росія наростила продаж нафтопродуктів до Північної Африки, - WSJ

 

Північноафриканські країни збільшили масштаби закупівлі російських нафтопродуктів. Це пов'язано з тим, що більшість західних країн ввели санкції проти Російської Федерації.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.

Як пише видання, таке збільшення закупівлі нафтопродуктів з боку африканських країн забезпечило Москві певний економічний порятунок. Таким чином Росія має стабільний потік доходів. Однак у світової спільноти це викликає занепокоєння щодо дієвості західних санкцій проти РФ.

"Європейські країни, на які до війни припадало близько 60% російського експорту нафтопродуктів, останніми місяцями скоротили ці потоки. Заборона Європейського Союзу на імпорт російських нафтопродуктів, зокрема дизельного пального та бензину, набула чинності цього місяця разом із заходами щодо обмеження ціни, яку Росія заробляє на продажах в інших країнах", - сказано у статті.

При цьому, раніше санкції здебільшого діяли, але саме активна участь північноафриканських країн зводить їх дію до мінімуму.

Так, у 2021 році Марокко закупило у Росії 600 000 барелів. А от у січні 2023 року це було до 2 мільйонів барелів, а у лютому в країну очікується ще щонайменше 1,2 мільйона барелів. Аналогічний підйом спостерігається і в Алжирі та Єгипті.

А ось Туніс у 2021 році майже не купував нафтопродукти у Росії. Однак у січні 2023 року країна взяла 2,8 мільйона барелів російських нафтопродуктів і, як очікується, імпортує ще 3,1 мільйона барелів цього місяця.

Відзначимо, що останні постачання російських нафтопродуктів у вказані країни відбулись до того, як набув чинності останній раунд санкцій щодо торгівлі.

При цьому за даними розслідування, дати постачання в деякі зі вказаних країн збігаються з датами, коли вони відправляли нафтопродукти до європейських країн.

"Марокко, яке не має попередніх даних про будь-який значний експорт дизельного пального, минулого місяця відправило 280 000 барелів дизельного пального на Канарські острови Іспанії та ще 270 000 барелів до Туреччини, що збіглося з надходженням російського дизельного пального до Марокко. Остаточне походження цих дизельних вантажів визначити не вдалося", - пише WSJ.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Росія
 

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