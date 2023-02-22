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АНАЛІТИКА

ЄС заощадив 12 мільярдів євро після відмови від газу з РФ

 

Після відмови від імпорту російського газ через вторгнення Росії в Україну, країнам Європейського Союзу вдалося заощадити 12 мільярдів євро внаслідок розширення виробництва електроенергії з відновлюваних джерел, йдеться у дослідженні аналітичного центру Ember Climate, представленого у середу, 22 лютого.

"Завдяки потужностям, що розширюються, і сприятливим метеоумовам вітряні і сонячні електростанції після початку війни виробили рекордну кількість електроенергії в ЄС", - зазначається у звіті.

З березня 2022 року до кінця січня 2023 року в ЄС вироблено на десять відсотків більше вітряної та сонячної електроенергії, ніж за аналогічний період 2021-2022 років. З цих джерел отримано майже чверть (23 відсотки) усієї електроенергії в Євросоюзі - це найвищий показник за всі роки переходу на "зелену енергетику".

Загалом за цей період було додатково вироблено 50 терават-годин електроенергії, що відповідало б імпорту 90 терават-год газу на суму 12 мільярдів євро, зазначається в дослідженні.

Імпорт газу до ЄС загалом скоротився на п'ять відсотків

Підрахунки Ember Climate ґрунтувалися на середніх цінах на енергоносії за вказаний період. Загалом, за даними центру, імпорт природного газу до ЄС скоротився на п'ять відсотків, а частка російського газу з березня до січня становила 16 відсотків, тоді як до початку повномасштабної війни в Україні цей показник сягав 40 відсотків.

Дослідники роблять висновок, що заміна викопних енергоносіїв на сонячну та вітрову енергію є для ЄС єдиною можливістю "забезпечити стабільну енергетичну безпеку та незалежність".

Після початку російського вторгнення в Україну ЄС запровадив масштабні санкції проти РФ, які передбачають поетапну відмову від імпорту російських енергоносіїв, а також програми їхнього заміщеннята економії. Навесні 2022 року Росія в односторонньому порядку почала відмовлятися від постачання газу до європейських країн.
За матеріалами: Deutsche Welle
 

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