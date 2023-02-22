Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Експорт російських меблів через санкції торік обвалився на 40%

 

Через європейські санкції на ввезення меблів з Росії до країн ЄС російські виробники за рік втратили близько 18 млрд рублів, а експорт цієї продукції впав майже на 40%.

Про це пише "Коммерсантъ" із посиланням на дані Асоціації підприємств меблевої та деревообробної промисловості.

Так, за підсумками 2022 року обсяг експорту меблів із РФ впав на 39% у річному вимірі - до 29,5 млрд рублів.

"У результаті від скорочення вивезення за кордон продукції російські меблевики втратили торік сукупно близько 18 млрд рублів. Якщо у 2021 році Росія експортувала близько 16% усіх вироблених меблів, то торік - удвічі менше", - йдеться у повідомленні.

На статистику загальної експортної виручки багато в чому негативно вплинуло згортання шведською IKEA свого російського бізнесу, оскільки компанія експортувала значну частину виробленої в РФ готової продукції, кажуть в асоціації.

У 2019 році голова ради директорів ГК Ingka (куди входить IKEA) у РФ Патрік Ентоні заявляв, що на компанію припадало близько 25% у загальному обсязі експорту меблів із країни.

Але основною причиною значного скорочення стало закриття з минулої весни для російських меблевих компаній європейських ринків через накладені ЄС санкції на ввезення цієї продукції з РФ.

"Виробники спробували переорієнтуватися на ближнє зарубіжжя - Казахстан, Узбекистан, Азербайджан та інші країни СНД. Але судячи з підсумкової статистики, експорт у ці країни поки що не компенсував закриття ринку ЄС.

Учасники ринку стверджують, що продовжать збільшувати експорт у ближнє зарубіжжя. Засновник Divan.ru Антон Макаров каже, що компанія вже працює з трейдерами в Казахстані, Узбекистані, Киргизстані, Таджикистані та планує налагодити експорт у Монголію, Грузію і Вірменію. Гендиректор "Infoline-Аналітики" Михайло Бурмістров вважає в поточній ситуації перспективним експорт меблів у низку країн СНД, де зростає введення житла і споживчий ринок загалом", - пише газета.

Учасники ринку вважають, що меблі з РФ можуть бути затребуваними в країнах Близького Сходу, Північної Африки і в Китаї.

Зокрема, Mr.Doors, за словами голови ради директорів Максима Валецького, розглядає можливість відправки продукції до Туреччини і країн Перської затоки.

Водночас, за даними асоціації, у 2022 році знизився й імпорт меблів у РФ - на 44% рік до року, до 103,4 млрд рублів.

Так, частка європейських меблів знизилася в структурі імпорту з 50% до 30%.

А обсяг постачань із країн, які підтримали антиросійські санкції, зокрема з Італії, Німеччини, Іспанії та Румунії, становив 30 млрд рублів. При цьому частка китайських і білоруських меблів, що поставляються в Росію, в 2022 році зросла до 70%.
За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: Росія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 38,9840
  0,0402
 0,10

Курс обміну валют на сьогодні, 10:43
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,2012  0,10 0,26 39,8879  0,09 0,22
EUR 41,3006  0,18 0,43 42,3245  0,12 0,28

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:45
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9320  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес