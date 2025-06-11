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АНАЛІТИКА

Пакистан збільшить оборонний бюджет на 17%

 

Пакистан після конфлікту з Індією має намір збільшити свій оборонний бюджет на 17%. Очікується, що це допоможе китайським постачальникам зброї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Згідно з документами, опублікованими Мінфіном, уряд прем'єра Шехбаза Шаріфа планує витратити 2,55 трлн рупій (9 млрд доларів США) на оборону у 2026 фінансовому році. Це на 17% більше, порівняно з показником у 2,18 трон рупій цього року.

Передбачається, що це буде найбільша стаття витрат після виплати відсотків за боргами - частини бюджету, який прем'єр країни Шаріф намагається оптимізувати, щоб відповідати вимогам кредитної програми МВФ.

Минулого тижня Пакистан заявив, що Китай запропонував продати йому 40 винищувачів п'ятого покоління J-35, літаки дальнього радіолокаційного виявлення і управління KJ-500, а також системи протиракетної оборони HQ-19.

Після цього в понеділок, акції китайської компанії AVIC Shenyang Aircraft Company - виробника винищувачів J-35, які є центральним елементом пакету - злетіли на торгах у Шанхаї на 10%. Таким чином, AVIC SAC очолила "ралі" серед інших компаній оборонної промисловості.

Bloomberg зазначає, що Пакистан закуповує більшу частину своєї зброї у Китаю. Імпорт із цієї країни становив 82 запаси Ісламабада у 2019-2023 роках порівняно з 51% у 2009-2012 роках.

Конфлікт з Індією

Нагадаємо, що в травні між Індією і Пакистаном виник збройний конфлікт. Він тривав 4 дні й ознаменував собою "найгірше" за десятиліття зіткнення між двома ядерними сусідами, водночас обидві сторони обмінювалися ударами безпілотників і ракет.

Конфлікт був спровокований атакою бойовиків у квітні, внаслідок чого загинули 26 мирних жителів в індійському регіоні Джамму і Кашмір. Індія звинуватила Пакистан у відповідальності, але Ісламабад заперечує.

Також зазначається, що Пакистан привітав використання китайського винищувача J-10C для знищення 6 індійських літаків, зокрема 3 французьких літаків Rafale. Це викликало переоцінку зброї Китаю і поставило під сумнів давні уявлення про їхню неповноцінність порівняно зі зброєю Заходу.

Щодо збитих літаків, Індія лише підтвердила, що втратила невказану кількість винищувачів.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Пакистан
 

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