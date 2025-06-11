Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

В Аргентині довічно усунули експрезидента Кіршнер від держпосад: що відомо

 

Верховний суд Аргентини підтвердив обвинувальний вирок колишній президентці Крістіні Фернандес де Кіршнер у шахрайстві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Згідно з рішенням, суд затвердив вирок до шести років тюремного ув'язнення, а також довічну заборону обіймати державні посади.

Bloomberg зазначає, що Кіршнер, яка тепер може зіткнутися з неминучим арештом, була визнана винною у хабарництві у 2022 році, однак уникла тюремного терміну, оскільки користувалася імунітетом як чинний віцепрезидент.

Вирок було підтримано апеляцією 2024 року. Кіршнер вичерпала свої правові можливості, залишивши останнє слово за вищим судом Аргентини.

Сама політикиня назвала це рішення політично вмотивованим, заявивши прихильникам біля штаб-квартири своєї партії, що можновладці знають, що вони "єдині, хто може створити альтернативу", коли уряд президента Хав'єра Мілея "розвалиться".

Виклик до суду і плани експрезидента

За даними місцевих ЗМІ, суд викликав Кіршнер протягом наступних п'яти робочих днів. Однак у свої 72 роки вона має право на домашній арешт і навряд чи буде засуджена до тюремного ув'язнення.

Сама політикиня, представниця довго домінуючої партії, минулого тижня оголосила, що балотуватиметься на виборах до провінційного законодавчого органу в Буенос-Айресі у вересні.

Деякі експерти вважали, що це могло б надати їй імунітет або, принаймні, подовжити процес, однак постанова виключає таку можливість.

Хоч Кіршнер залишається одним із найпопулярніших лідерів опозиції в Аргентині, але рейтинги схвалення не настільки райдужні.

За даними останнього опитування LatAm Pulse, проведеного AtlasIntel для Bloomberg News, лише 33% ставляться до неї позитивно.

Зазначається, що експрезидентка згуртувала свою партію в міру наближення винесення рішення. Вона закликала прихильників "мобілізуватися" перед виборами, на яких Мілей має намір отримати більшість місць у Конгресі для ухвалення великих економічних реформ.

"Ця модель нежиттєздатна. Вони думають, що вирішать проблему, відправивши мене до в'язниці. Мене можуть посадити, але людям буде гірше з кожним днем", - сказала Кіршнер про уряд Мілея, виступаючи в понеділок перед прихильниками.

Що відомо про колишню президентку Аргентини

Крістіне Фернандес де Кіршнер обіймала посаду президента з 2007 по 2015 рік. Її партія програла останні вибори Мілею, але вона залишилася видатним лідером опозиції, обіймаючи посаду президента своєї партії.

Зазначається, що 2022 року Кіршнер пережила замах, а також стикалася з іншими справами про корупцію на різних стадіях судового розгляду. Вона, своєю чергою, неодноразово заперечувала правопорушення у справі про хабарництво та засуджувала його як політичний маневр її опонентів і системи правосуддя.
За матеріалами: РБК-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,5566
  0,0647
 0,16
EUR
 1
 47,5033
  0,1320
 0,28

Курс обміну валют на сьогодні, 10:23
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1315  0,01 0,03 41,7185  0,00 0,00
EUR 47,1107  0,04 0,09 47,7841  0,03 0,07

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,5200  0,05 0,13 41,5300  0,06 0,16
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес