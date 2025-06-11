США засудили санкції пʼяти країн Заходу проти ізраїльських урядовців

Сполучені Штати різко засудили рішення урядів Великої Британії, Канади, Норвегії, Нової Зеландії та Австралії щодо запровадження санкцій проти двох ізраїльських урядовців.

Про це йдеться в офіційній заяві держсекретаря США Марко Рубіо, поширеній у вівторок, передає Укрінформ.

«Сполучені Штати засуджують санкції, накладені урядами Великої Британії, Канади, Норвегії, Нової Зеландії та Австралії на двох членів ізраїльського кабінету (їхні прізвища в заяві не названо, - ред.). Ці санкції не сприяють зусиллям США щодо припинення вогню, повернення всіх заручників додому та завершення війни», - заявив Рубіо.

Держсекретар наголосив, що Вашингтон відкидає будь-які спроби прирівняти дії ізраїльських посадовців до діяльності угрупування ХАМАС.

«ХАМАС є терористичною організацією, яка вчинила невимовні звірства, продовжує утримувати невинних цивільних осіб у заручниках і перешкоджає мирному життю людей у Газі», - зазначив він.

Рубіо закликав союзників «не забувати, хто є справжнім ворогом», переглянути рішення про санкції та підкреслив незмінну підтримку Ізраїлю з боку США.