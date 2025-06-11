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США засудили санкції пʼяти країн Заходу проти ізраїльських урядовців
09:11 11.06.2025 |
Сполучені Штати різко засудили рішення урядів Великої Британії, Канади, Норвегії, Нової Зеландії та Австралії щодо запровадження санкцій проти двох ізраїльських урядовців.
Про це йдеться в офіційній заяві держсекретаря США Марко Рубіо, поширеній у вівторок, передає Укрінформ.
«Сполучені Штати засуджують санкції, накладені урядами Великої Британії, Канади, Норвегії, Нової Зеландії та Австралії на двох членів ізраїльського кабінету (їхні прізвища в заяві не названо, - ред.). Ці санкції не сприяють зусиллям США щодо припинення вогню, повернення всіх заручників додому та завершення війни», - заявив Рубіо.
Держсекретар наголосив, що Вашингтон відкидає будь-які спроби прирівняти дії ізраїльських посадовців до діяльності угрупування ХАМАС.
«ХАМАС є терористичною організацією, яка вчинила невимовні звірства, продовжує утримувати невинних цивільних осіб у заручниках і перешкоджає мирному життю людей у Газі», - зазначив він.
Рубіо закликав союзників «не забувати, хто є справжнім ворогом», переглянути рішення про санкції та підкреслив незмінну підтримку Ізраїлю з боку США.
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