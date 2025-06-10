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Німецька поліція почала ловити водіїв із телефонами за допомогою «розумних» камер
23:21 09.06.2025 |
Німецька земля Рейнланд-Пфальц запустила систему виявлення водіїв, які розмовляють телефоном за кермом. Для цього місцева поліція взяла на озброєння голландську розробку.
Йдеться про систему MONOcam, яку створили в Нідерландах. Пристрій за допомогою камери високої роздільної здатності та штучного інтелекту автоматично ідентифікує водіїв, які користуються гаджетами під час їзди.
Камери зазвичай ставлять на височинах - наприклад, на мостах, звідки вони постійно стежать за дорогою. Коли система помічає можливе порушення, вона зберігає кадри. Потім співробітник поліції вручну перевіряє записи. Якщо порушення немає - відео одразу видаляють.
Голландська поліція використовує MONOcam з 2021 року. За даними місцевої прокуратури, у них уже працює 50 таких систем. Відмінність від більш відомих стаціонарних камер у тому, що мобільну MONOcam зазвичай встановлюють на кілька годин в одному місці з оператором. А звичайні камери-пастки стоять місяцями на одному місці та працюють повністю автоматично - як радари для контролю швидкості.
У Німеччині MONOcam тестували й раніше, але тільки нещодавні зміни в законах дали змогу запустити систему по-справжньому. За користування електронними пристроями під час водіння порушникам загрожує штраф 100 євро й один штрафний бал. Покарання може бути суворішим, якщо водій створює небезпеку для інших учасників дорожнього руху.
У системи є критики. Особливо незадоволений ADAC - найбільший автомобільний клуб Німеччини. Вони переживають через можливі порушення приватності. Однак прихильники системи відповідають, що камери працюють суворо в рамках закону і націлені тільки на підвищення безпеки на дорогах.
Поки MONOcam працює в Рейнланд-Пфальці, але в разі успіху систему можуть запустити й в інших німецьких землях.
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