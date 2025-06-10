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AirPods отримають студійний запис звуку та функцію дистанційного керування камерою
23:57 09.06.2025 |
Apple оновлює AirPods Pro 2, AirPods 4 та AirPods 4 with ANC, додаючи функції для створення контенту та покращеного спілкування.
Компанія анонсувала нові можливості для AirPods: студійний запис звуку та дистанційне керування камерою. Завдяки чипу H2, спрямованим мікрофонам і технології Voice Isolation користувачі зможуть записувати голос із високою якістю навіть у шумному середовищі - у Voice Memos, Messages, під час дзвінків та в сторонніх додатках.
Також AirPods тепер зможуть керувати зйомкою - достатньо натиснути й утримувати ніжку навушника, щоб почати чи зупинити запис відео, або зробити фото з iPhone/iPad. Це буде зручно для блогерів та музикантів, які знімають себе на відстані.
Функції доступні в бета-версіях iOS 26, iPadOS 26 і macOS Tahoe 26. Восени 2025 року Apple випустить оновлення для сумісних моделей.
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