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АНАЛІТИКА

AirPods отримають студійний запис звуку та функцію дистанційного керування камерою

23:57 09.06.2025 |

Новини IT

 

Apple оновлює AirPods Pro 2, AirPods 4 та AirPods 4 with ANC, додаючи функції для створення контенту та покращеного спілкування.

Компанія анонсувала нові можливості для AirPods: студійний запис звуку та дистанційне керування камерою. Завдяки чипу H2, спрямованим мікрофонам і технології Voice Isolation користувачі зможуть записувати голос із високою якістю навіть у шумному середовищі - у Voice Memos, Messages, під час дзвінків та в сторонніх додатках.

Також AirPods тепер зможуть керувати зйомкою - достатньо натиснути й утримувати ніжку навушника, щоб почати чи зупинити запис відео, або зробити фото з iPhone/iPad. Це буде зручно для блогерів та музикантів, які знімають себе на відстані.

Функції доступні в бета-версіях iOS 26, iPadOS 26 і macOS Tahoe 26. Восени 2025 року Apple випустить оновлення для сумісних моделей.

За матеріалами: mezha.media
Ключові теги: Apple
 

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