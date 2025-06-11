Фінансові новини
- |
- 11.06.25
- |
- 12:13
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
У Туреччині видали ордер на арешт власника опозиційного телеканалу
10:08 11.06.2025 |
Стамбульський суд видав ордер на арешт власника телевізійного каналу, що підтримує головну опозиційну партію Туреччини, за звинуваченням у змові щодо підтасування державних тендерів.
Про це пізно ввечері у вівторок, 10 червня, повідомила турецька прокуратура, передає Reuters, пише "Європейська правда".
Ордер на арешт Джафера Магіроглу, власника каналу Halk TV, було видано в межах розслідування ймовірної злочинної організації, яку підозрюють у підкупі державних посадовців з метою фальсифікації публічних тендерів.
У межах розслідування, що стало частиною ширшого правового наступу на опозицію та заарештованого мера Стамбула - головного політичного суперника президента Реджепа Ердогана - було затримано кількох членів основної опозиційної партії, зокрема і районних мерів.
Магіроглу, турецький підприємець, який проживає в Лондоні, відкинув звинувачення у дописі в X.
"Мене звинувачують на підставі сфабрикованих, неправдивих заяв і наклепів людини, з якою я ніколи в житті не зустрічався і не бачився", - написав він, додавши, що вже 35 років живе за кордоном.
Відтак він наголосив, що "існує ціна за те, щоб бути власником Halk TV - телебачення народу - та захищати демократію, права і закон".
Він не уточнив, чи повернеться до Туреччини, щоб оскаржити звинувачення.
Імамоглу був заарештований у березні за звинуваченням у корупції, яке він заперечує. Опозиція звинувачує Ердогана у використанні судової системи, щоб не допустити Імамоглу до участі у виборах.
Арешт Імамоглу спровокував масштабні протести, активну роль у яких відіграють студенти університетів.
Зокрема на початку квітня кілька тисяч турецьких студентів протестували у Стамбулі та Анкарі проти арешту Імамоглу.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|У Верховній Раді зареєстровано постанову про звільнення Стефанішиної з посади віцепрем'єрки-міністерки юстиції України
ТОП-НОВИНИ
|Дрони атакували Тамбовський пороховий завод у росії
|У Держдепі запевнили, що у Трампа підтримують забезпечення України системами ППО
|Геґсет: США скоротять бюджет на військову допомогу Україні наступного року
|Новий пакет санкцій проти росії націлений на «Північні потоки» та нафту — глава Єврокомісії
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Маск вибачився за дописи про Трампа: «Зайшов надто далеко»
|Ціни на китайські компоненти для дронів злетіли вдвічі через експортний контроль КНР – FT
|У Туреччині видали ордер на арешт власника опозиційного телеканалу
|В Аргентині довічно усунули експрезидента Кіршнер від держпосад: що відомо
|Індія і США поспішають укласти угоду до набуття чинності мит Трампа, - Bloomberg
|Пакистан збільшить оборонний бюджет на 17%
Бізнес
|Bloomberg: Марк Цукерберг особисто очолив створення штучного суперінтелекту
|Анонсовано iPadOS 26 — найбільше оновлення для iPad за всю історію
|watchOS 26 отримала новий дизайн, Workout Buddy з Apple Intelligence і покращену взаємодію з повідомленнями
|Apple представила iOS 26 з новим дизайном і функціями Apple Intelligence
|AirPods отримають студійний запис звуку та функцію дистанційного керування камерою
|Німецька поліція почала ловити водіїв із телефонами за допомогою «розумних» камер
|AMD представила Ryzen AI Z2 Extreme та Ryzen Z2 A — навіщо ШІ у портативних консолях