Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Протести у США: близько півсотні людей затримали у Нью-Йорку, в Лос-Анджелесі ввели комендантську годину

 

У кількох великих містах США тривають акції протесту проти імміграційної політики адміністрації президента Дональда Трампа, у Нью-Йорку поліція затримала майже півсотні демонстрантів.

Про це передає Укрінформ з посиланням на CNN.

У Нью-Йорку сотні протестувальників зібралися на Мангеттені біля офісу Служби імміграції і митного контролю (ICE) та міського імміграційного суду. Близько 22:30 за місцевим часом учасники спробували прорвати поліцейські барикади, що завершилося сутичками.

Журналісти зафіксували щонайменше 45 затримань. На відео з місця подій видно, як учасники намагаються облити поліцейських водою та називають їх "терористами".

У Денвері, штат Колорадо, десятки демонстрантів вийшли на вулиці з гаслами проти ICE, зокрема з плакатом «Покажіть обличчя. Боягузи з ICE». Хода спричинила затори, поліція перекрила дороги.

Правоохоронці спростували повідомлення про нібито використання сльозогінного газу проти учасників акцій.

У центрі Лос-Анджелеса запроваджено комендантську годину, що діє до 18:00 за місцевим часом. Обмеження охоплює територію площею близько одного квадратного кілометра, де збиралися протестувальники.

Поліція Лос-Анджелеса заявила, що «всякий, хто братиме участь в незаконному зібранні чи кримінальних діях, буде затриманий».

Біля міграційного центру в межах зони комендантської години розгорнуто підрозділи Національної гвардії та працівників Міністерства внутрішньої безпеки.

У поліції підтвердили, що протягом вівторка було затримано майже 200 осіб. Арешти тривають.

У центрі Чикаго поліція в захисному спорядженні оточила федеральну будівлю, де походить акція протесту. Демонстранти вигукують гасла та сигналять автівками, ситуація залишається напруженою.
Ключові теги: США
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,5566
  0,0647
 0,16
EUR
 1
 47,5033
  0,1320
 0,28

Курс обміну валют на сьогодні, 10:23
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1315  0,01 0,03 41,7185  0,00 0,00
EUR 47,1107  0,04 0,09 47,7841  0,03 0,07

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,5200  0,05 0,13 41,5300  0,06 0,16
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес