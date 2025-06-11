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Протести у США: близько півсотні людей затримали у Нью-Йорку, в Лос-Анджелесі ввели комендантську годину
08:58 11.06.2025 |
У кількох великих містах США тривають акції протесту проти імміграційної політики адміністрації президента Дональда Трампа, у Нью-Йорку поліція затримала майже півсотні демонстрантів.
Про це передає Укрінформ з посиланням на CNN.
У Нью-Йорку сотні протестувальників зібралися на Мангеттені біля офісу Служби імміграції і митного контролю (ICE) та міського імміграційного суду. Близько 22:30 за місцевим часом учасники спробували прорвати поліцейські барикади, що завершилося сутичками.
Журналісти зафіксували щонайменше 45 затримань. На відео з місця подій видно, як учасники намагаються облити поліцейських водою та називають їх "терористами".
У Денвері, штат Колорадо, десятки демонстрантів вийшли на вулиці з гаслами проти ICE, зокрема з плакатом «Покажіть обличчя. Боягузи з ICE». Хода спричинила затори, поліція перекрила дороги.
Правоохоронці спростували повідомлення про нібито використання сльозогінного газу проти учасників акцій.
У центрі Лос-Анджелеса запроваджено комендантську годину, що діє до 18:00 за місцевим часом. Обмеження охоплює територію площею близько одного квадратного кілометра, де збиралися протестувальники.
Поліція Лос-Анджелеса заявила, що «всякий, хто братиме участь в незаконному зібранні чи кримінальних діях, буде затриманий».
Біля міграційного центру в межах зони комендантської години розгорнуто підрозділи Національної гвардії та працівників Міністерства внутрішньої безпеки.
У поліції підтвердили, що протягом вівторка було затримано майже 200 осіб. Арешти тривають.
У центрі Чикаго поліція в захисному спорядженні оточила федеральну будівлю, де походить акція протесту. Демонстранти вигукують гасла та сигналять автівками, ситуація залишається напруженою.
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