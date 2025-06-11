Протести у США: близько півсотні людей затримали у Нью-Йорку, в Лос-Анджелесі ввели комендантську годину

У кількох великих містах США тривають акції протесту проти імміграційної політики адміністрації президента Дональда Трампа, у Нью-Йорку поліція затримала майже півсотні демонстрантів.

Про це передає Укрінформ з посиланням на CNN.

У Нью-Йорку сотні протестувальників зібралися на Мангеттені біля офісу Служби імміграції і митного контролю (ICE) та міського імміграційного суду. Близько 22:30 за місцевим часом учасники спробували прорвати поліцейські барикади, що завершилося сутичками.

Журналісти зафіксували щонайменше 45 затримань. На відео з місця подій видно, як учасники намагаються облити поліцейських водою та називають їх "терористами".

У Денвері, штат Колорадо, десятки демонстрантів вийшли на вулиці з гаслами проти ICE, зокрема з плакатом «Покажіть обличчя. Боягузи з ICE». Хода спричинила затори, поліція перекрила дороги.

Правоохоронці спростували повідомлення про нібито використання сльозогінного газу проти учасників акцій.

У центрі Лос-Анджелеса запроваджено комендантську годину, що діє до 18:00 за місцевим часом. Обмеження охоплює територію площею близько одного квадратного кілометра, де збиралися протестувальники.

Поліція Лос-Анджелеса заявила, що «всякий, хто братиме участь в незаконному зібранні чи кримінальних діях, буде затриманий».

Біля міграційного центру в межах зони комендантської години розгорнуто підрозділи Національної гвардії та працівників Міністерства внутрішньої безпеки.

У поліції підтвердили, що протягом вівторка було затримано майже 200 осіб. Арешти тривають.

У центрі Чикаго поліція в захисному спорядженні оточила федеральну будівлю, де походить акція протесту. Демонстранти вигукують гасла та сигналять автівками, ситуація залишається напруженою.