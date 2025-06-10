Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

AMD представила Ryzen AI Z2 Extreme та Ryzen Z2 A — навіщо ШІ у портативних консолях

17:50 09.06.2025 |

Новини IT

 

Портативні ігрові консолі стають дедалі популярнішими. А для забезпечення таких пристроїв достатнім запасом продуктивності необхідні нові комплектуючі. Після хвилі чуток і витоків AMD нарешті підтвердила оновлення своєї серії чипів Ryzen Z2, які розробляють спеціально для портативних геймерських консолей. На сцену виходять Ryzen AI Z2 Extreme та Ryzen Z2A - саме ці процесори встановлюватимуть у новітні системи ASUS ROG XBOX Ally.

Ryzen AI Z2 Extreme

Ryzen AI Z2 Extreme - це еволюція попереднього чипа Z2 Extreme, тільки тепер з увімкненим модулем NPU. APU на базі Strix Point оснащений нейронним блоком XDNA2 (продуктивність 50 TOPS), який, подібно до серії Ryzen Z1 останнього покоління, раніше був недоступний для ігрового використання. Однак, оскільки штучний інтелект тепер знаходить своє місце в іграх, увімкнення цієї частини виявиться корисним.

AMD представила Ryzen AI Z2 Extreme та Ryzen Z2 A — навіщо ШІ у портативних консолях

 

В іншому характеристики залишаються незмінними. Чип має 8 ядер з архітектурою Zen5 та 16 ядер GPU з архітектурою RDNA 3.5.

Ryzen Z2A

Другий новачок - Ryzen Z2A. Хоча цей процесор належить до тієї ж серії, насправді заснований на старіших архітектурах. Він, найімовірніше, заснований на вже знайомому чипі Van Gogh, що має 4 ядра Zen2 і 8 графічних блоків RDNA2. Не рекордсмен, але ідеально підходить для більш доступних і автономних геймерських рішень. За характеристиками ця модель ще менш потужна, ніж раніше анонсований Ryzen Z2 Go

AMD представила Ryzen AI Z2 Extreme та Ryzen Z2 A — навіщо ШІ у портативних консолях

 

AMD наголошує, що ця версія буде енергоефективнішою: TDP тут становить лише 6-20 Вт, на відміну від більш прожерливих 15-35 Вт у старших моделей. Отже, у когось нарешті з'явиться шанс пограти в Witcher 3 у потязі не лише 15 хвилин, а годинку-другу.

AMD представила Ryzen AI Z2 Extreme та Ryzen Z2 A — навіщо ШІ у портативних консолях

 

AMD поки що не поділилася інформацією про те, якої продуктивності можна очікувати від цих нових чіпів. Додавання нейронного процесора до Ryzen AI Z2 Extreme може призвести до потенційних покращень на основі ШІ, таких як от оптимізація системи, швидша обробка в режимі реального часу чи управління живленням. Також може бути корисним для виробників пристроїв інтегрувати програмне забезпечення та інструменти, які дозволять їм ефективніше налаштовувати продуктивність системи.

Першими носіями нових чипів стануть нові моделі портативних ПК-консолей: ASUS ROG XBOX Ally X (з Ryzen AI Z2 Extreme) та оновлена версія XBOX Ally (з Ryzen Z2A).
За матеріалами: ITC.ua
 

ТЕГИ

Курс НБУ на вчора
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4018
  0,0699
 0,17
EUR
 1
 47,2726
  0,1047
 0,22

Курс обміну валют на вчора, 10:28
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0507  0,02 0,06 41,6404  0,03 0,08
EUR 46,9981  0,09 0,18 47,6970  0,09 0,20

Міжбанківський ринок на 06.06.25, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3850  0,08 0,18 41,4000  0,08 0,19
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес