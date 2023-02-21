Росія розробила стратегію захоплення Білорусі до 2030 року - розслідування

Російська влада склала детальний план того, як Кремль планує встановити повний контроль над сусідньою Білоруссю протягом наступного десятиліття під приводом злиття двох країн.

Як повідомляє "Європейська правда", журналісти отримали доступ до внутрішнього документа під назвою "Стратегічні цілі Російської Федерації в Білорусі", в якому прописано поетапне повне приєднання Республіки Білорусь до РФ до 2030 року.

У розслідуванні брали участь видання Yahoo News, Süddeutsche Zeitung, WDR, NDR, Delfi Eesti, Expressen і Independent, проєкти VSquare і Frontstory, центр "Досьє" і Білоруський розслідувальний центр.

Згідно з 17-сторінковим документом, датованим осінню 2021 року, кінцевою метою є створення так званої Союзної держави Росії та Білорусі не пізніше 2030 року.

Стратегічний документ розділений на дві частини. У першій перераховано цілі Росії в короткостроковій (2022), середньостроковій (2025) і довгостроковій (2030) перспективах. Вони розділені на три сектори: політичний, військовий і оборонний, гуманітарний і торговельно-економічний. У другій частині документа визначено ризики, пов'язані з цілями.

Розглядається все, що пов'язано зі злиттям двох країн, включно з "гармонізацією" білоруського законодавства із законодавством Російської Федерації; "узгодженою зовнішньою та оборонною політикою" і "торговельно-економічним співробітництвом... на основі пріоритету" російських інтересів; "забезпечення переважного впливу Російської Федерації в суспільно-політичній, торговельно-економічній, науково-освітній та культурно-інформаційній сферах".

На практиці це означає ліквідацію всіх залишків суверенітету Білорусі та низведення країни до статусу сателіта Москви. Це поставить білорусів у залежність від пріоритетів Кремля, чи то сільське господарство, промисловість, шпигунство або війна. І це становитиме загрозу безпеці для європейських сусідів Білорусі, три з яких - Латвія, Литва і Польща - є членами НАТО і Європейського союзу.

Авторство стратегічного документа, за словами одного західного чиновника, безпосередньо знайомого з його розробкою, належить Управлінню президента РФ з прикордонного співробітництва, підрозділу адміністрації президента Путіна, яке було створено п'ять років тому. Фактичне завдання цього управління з досить нешкідливою назвою полягає у встановленні контролю над сусідніми країнами, які Росія вважає такими, що входять у сферу свого впливу: Естонією, Латвією, Литвою, Білоруссю, Україною та Молдовою.

Наприклад, документ виступає за "формування проросійських настроїв у політичних і військових елітах і населенні" до 2022 року, і водночас за "обмеження впливу "націоналістичних" і прозахідних сил у Білорусі". Він також передбачає завершення конституційної реформи в Білорусі, в основі якої лежатимуть російські пріоритети. Такі реформи відповідають тому, що вже відбулося в Білорусі за останній рік.

У документі також описується, як розширюватиметься військова присутність Росії в Білорусі, зокрема за рахунок спільної системи командування і російських складів зброї.

До 2025 року, йдеться в стратегічному документі, мають існувати "стійкі проросійські групи впливу в білоруській політиці, армії та бізнесі". Він також виступає за розширення російської військової присутності в Білорусі та запровадження спрощеної процедури видачі російських паспортів білоруським громадянам.

Ще один аспект повільного захоплення держави Росією - запровадження єдиної грошової валюти. Хоча в документі прямо не йдеться про те, що це буде російський рубль, підтекст очевидний з огляду на гегемоністську роль Росії в цих відносинах.

Значна частина стратегії Росії щодо Білорусі зосереджена на тому, що в документі називається "гуманітарною сферою", що є евфемізмом для русифікації та контролю громадянського суспільства країни. Однією із заявлених довгострокових цілей є подвоєння кількості білоруських студентів, які навчаються в російських вишах, або "відкриття нових центрів науки і культури" в білоруських містах Могильов, Гродно і Вітебськ.

Ці центри будуть філіями Росспівробітництва - російської культурно-просвітницької організації, яка формально працює під егідою Міністерства закордонних справ Росії. Однак Росспівробітництво є сумнозвісним інформаційним центром для російських розвідників і агентів впливу, що значно спрощує можливості Москви з вербування білорусів у свої органи безпеки.

До 2030 року, ідеться в стратегічному документі, Росія повинна мати "контроль над інформаційним простором" і повинна створити в Білорусі "єдиний культурний простір" і "загальний підхід до інтерпретації історії".

Одним із ключових результатів у цій сфері є переважання російської мови над білоруською, що вже значною мірою досягнуто. Російська мова закріплена в білоруській конституції як одна з двох державних мов. Згідно з переписом населення 2019 року, понад 60% білорусів заявили, що білоруська мова є для них рідною, але більш ніж 70% жителів країни зазначили, що вдома вони також розмовляють російською мовою.