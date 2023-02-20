Фінансові новини
- |
- 20.02.23
- |
- 16:28
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Туреччина готова відновити переговори з Фінляндією і Швецією про вступ в НАТО
15:47 20.02.2023 |
Держсекретар США Ентоні Блінкен під час візиту до Туреччини закликав до якнайшвидшого вступу Фінляндії та Швеції у НАТО, у той час як глава турецького МЗС Мевлют Чавушоглу анонсував відновлення перемовин з двома країнами.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство Reuters.
Швеція і Фінляндія подали заявки на приєднання до НАТО торік після вторгнення Росії в Україну, але зіткнулися з неочікуваними запереченнями з боку Туреччини.
"Фінляндія і Швеція вже зробили конкретні кроки для виконання зобов'язань, які вони взяли на себе в рамках підписаного ними тристороннього меморандуму", - сказав Блінкен.
Підтвердивши, що питання розширення НАТО не є питанням двосторонніх відносин з Туреччиною, Блінкен заявив, що Сполучені Штати рішуче підтримують вступ Швеції і Фінляндії до Альянсу "якомога швидше".
Утім, Чавушоглу заявив, що всі сторони в Альянсі повинні переконати Швецію, зокрема, в необхідності вжити більше заходів для вирішення проблем Анкари, щоб заручитися її підтримкою заявки на вступ.
Відповідаючи на запитання, чи схвалить Анкара вступ двох країн на саміті НАТО, який відбудеться в Литві в липні, Чавушоглу сказав, що Стокгольм повинен зробити більше.
"Швеція внесла зміни до законодавства, але ми бачимо, що всі види діяльності, включаючи фінансування тероризму, вербування і пропаганду, продовжуються в Швеції", - сказав він.
"Якщо вони зроблять кроки, які переконають наш парламент і народ, то в цьому напрямку може відбутися розвиток", - додав він.
Чавушоглу також заявив, що призупинені переговори зі Швецією і Фінляндією щодо їхніх заявок на членство в НАТО відновляться "незабаром" в Брюсселі, що є чітким сигналом про послаблення напруженості між Стокгольмом і Анкарою.
Туреччина скасувала на невизначений термін перемовини з обома країнами про їхній вступ до НАТО після того, як Расмус Палудан, лідер данської ультраправої політичної партії, спалив примірник Корану біля посольства Туреччини в Стокгольмі в січні.
Анкара хоче, щоб Гельсінкі і Стокгольм зайняли більш жорстку позицію щодо Робітничої партії Курдистану (РПК), яку Туреччина і її західні союзники вважають терористичною групою, а також іншої групи, яку вони звинувачують у спробі державного перевороту в 2016 році.
У січні Ердоган заявив, що готовий ратифікувати лише заявку Фінляндії.
Після переговорів з Чавушоглу Блінкен мав годинну зустріч з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом в Анкарі.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Директор МВФ Георгієва прибула до Києва - нардеп
|Байден приїхав в Україну з неанонсованим візитом
|Коментар: У Мюнхені депутінізація вже почалася
|МВФ заявляє про успішні переговори з Україною щодо моніторингової програми
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Європейський Союз запровадив нові санкції проти Ірану
|Байден завершив історичний візит до Києва - ЗМІ
|Найбільший світовий перевізник контейнерів Maersk продав логістичні активи в РФ
|Туреччина готова відновити переговори з Фінляндією і Швецією про вступ в НАТО
|Байден заявив про надання Україні додаткової допомоги на $0,5 млрд.
|Директор МВФ Георгієва прибула до Києва - нардеп
|Акції банку Raiffeisen обвалилися через претензії санкційного відомства США
Бізнес
|У ЄС заборонили продаж автомобілів на бензині з 2035 року
|Чи не створять нові чат-боти хаос у соцмережах
|Штучний інтелект понад 17 годин керував винищувачем F-16 VISTA
|Маск заявив, що супутники Starlink продовжують працювати в Україні у повному обсязі
|Google навчатиме німців розрізняти фейки
|Слідом за Xiaomi компанію Microsoft викрили на збиранні величезних обсягів даних та надсиланні стороннім одержувачам
|Смартфони Xiaomi, OnePlus та realme збирають і передають інформацію незалежно від налаштувань конфіденційності