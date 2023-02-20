Туреччина готова відновити переговори з Фінляндією і Швецією про вступ в НАТО

Держсекретар США Ентоні Блінкен під час візиту до Туреччини закликав до якнайшвидшого вступу Фінляндії та Швеції у НАТО, у той час як глава турецького МЗС Мевлют Чавушоглу анонсував відновлення перемовин з двома країнами.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство Reuters.

Швеція і Фінляндія подали заявки на приєднання до НАТО торік після вторгнення Росії в Україну, але зіткнулися з неочікуваними запереченнями з боку Туреччини.

"Фінляндія і Швеція вже зробили конкретні кроки для виконання зобов'язань, які вони взяли на себе в рамках підписаного ними тристороннього меморандуму", - сказав Блінкен.

Підтвердивши, що питання розширення НАТО не є питанням двосторонніх відносин з Туреччиною, Блінкен заявив, що Сполучені Штати рішуче підтримують вступ Швеції і Фінляндії до Альянсу "якомога швидше".

Утім, Чавушоглу заявив, що всі сторони в Альянсі повинні переконати Швецію, зокрема, в необхідності вжити більше заходів для вирішення проблем Анкари, щоб заручитися її підтримкою заявки на вступ.

Відповідаючи на запитання, чи схвалить Анкара вступ двох країн на саміті НАТО, який відбудеться в Литві в липні, Чавушоглу сказав, що Стокгольм повинен зробити більше.

"Швеція внесла зміни до законодавства, але ми бачимо, що всі види діяльності, включаючи фінансування тероризму, вербування і пропаганду, продовжуються в Швеції", - сказав він.

"Якщо вони зроблять кроки, які переконають наш парламент і народ, то в цьому напрямку може відбутися розвиток", - додав він.

Чавушоглу також заявив, що призупинені переговори зі Швецією і Фінляндією щодо їхніх заявок на членство в НАТО відновляться "незабаром" в Брюсселі, що є чітким сигналом про послаблення напруженості між Стокгольмом і Анкарою.

Туреччина скасувала на невизначений термін перемовини з обома країнами про їхній вступ до НАТО після того, як Расмус Палудан, лідер данської ультраправої політичної партії, спалив примірник Корану біля посольства Туреччини в Стокгольмі в січні.

Анкара хоче, щоб Гельсінкі і Стокгольм зайняли більш жорстку позицію щодо Робітничої партії Курдистану (РПК), яку Туреччина і її західні союзники вважають терористичною групою, а також іншої групи, яку вони звинувачують у спробі державного перевороту в 2016 році.

У січні Ердоган заявив, що готовий ратифікувати лише заявку Фінляндії.

Після переговорів з Чавушоглу Блінкен мав годинну зустріч з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом в Анкарі.