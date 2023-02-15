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Путіну бракує грошей на війну: З нафтових компаній додатково зберуть податків на 600 мільярдів рублів
09:29 15.02.2023 |
Мінфін Росії планує додатково зібрати з російських нафтогазовий компаній у 2023 році понад 600 млрд рублів завдяки застосуванню нової формули для визначення ціни на нафту при розрахунку податків, яка вже з квітня обмежить дисконт на російську нафту марки Urals щодо ціни Brent.
Про це заступник міністра фінансів РФ Міхаіл Котюков заявив на засіданні комітету Держдуми з бюджету та податків, який схвалив відповідні зміни до російського законодавства, повідомляє РБК.
"Сукупний бюджетний ефект у 2023 році ми розраховуємо на рівні понад 600 млрд рублів за рахунок усіх пропозицій", - сказав чиновник.
Російські експерти також оцінили додаткові доходи бюджету РФ внаслідок запровадження нового порядку розрахунку "нафтових" податків у 500-600 млрд рублів.
Заступник голови Мінфіну РФ запевнив, що підвищення податкового навантаження "не вплине на обсяги видобутку в нафтовій галузі".
Водночас депутати попросили Мінфін РФ оцінити втрати місцевих бюджетів через зміну принципів обчислення нафтових податків. За словами глави думського комітету з бюджету та податків Андрія Макарова, нова формула може призвести до зниження податку на прибуток, що виплачується у тому числі в регіональні бюджети.
Як повідомлялося, російський уряд у новій формулі обчислення податку на експорт нафти та газу пропонує обмежити знижку на нафту марки Urals до $34 за барель у квітні, до $31 - у травні, $28 - у червні й $25 - у липні.
Раніше Росія заявила, що скоротить видобуток нафти на 500 тис. барелів на день (б/д), або приблизно на 5% видобутку, у березні після встановлення Заходом граничних цін на російську нафту й нафтопродукти.
Як повідомлялося, за даними Мінфіну РФ, нафтогазові доходи бюджету Росії у січні склали 426 млрд рублів, що на 46% менше, ніж у січні 2022 року і на 53% менше, ніж у грудні.
Ненафтогазові доходи бюджету РФ у січні становили 931 млрд рублів і знизилися до січня 2022 року на 28%.
Водночас витрати федерального бюджету зросли до 3,12 трильйона рублів за місяць, перевищивши показники січня минулого року на 59%. Таким чином, дефіцит бюджету РФ у січні сягнув 1,76 трильйона рублів (близько $25 млрд), що співставно з дефіцитом федерального бюджету за весь минулий рік, який становив приблизно 3,3 трильйона рублів.
Через падіння нафтогазових доходів Мінфін у січні вперше з 2020 року відновив продаж валюти у еквіваленті 54,5 млрд рублів на місяць. У лютому російський Мінфін збільшить продаж валюти через зниження нафтогазових доходів бюджету майже втричі.
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