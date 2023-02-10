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Не вистачає грошей на окупацію: Уряд Росії забрав половину фінансування у виробників запчастин
16:26 10.02.2023 |
Міністерство промисловості та торгівлі РФ вилучило 3 мільярди рублів із програми грантів на програми локалізації імпортних компонентів для автомобілів обсягом у 6,9 млрд рублів, щоб спрямувати ці кошти на на потреби промисловості окупованих Росією українських територій.
Про це пише російський "Коммерсант" із посиланням на власні джерела.
Співрозмовники видання не уточнили, на що саме буде перерозподілено кошти. Але 9 лютого заступник голови Мінпромторгу Олексій Безпрозванних повідомив, що промислові підприємства на окупованій Росією Луганщині отримають на розвиток 1 млрд рублів.
Згідно з проєктом бюджету, на фінансування програми Фонду розвитку промисловості (ФРП) "Автокомпоненти" загалом було виділено 6,9 млрд рублів, але тепер її бюджет урізано Мінпромторгом.
За словами одного з джерел видання, зараз за програмою заявлені переважно проєкти від автоконцернів, запити на фінансування за кожним із них перевищують 1,5 млрд рублів. Крім них, є ще кілька заявок із фінансуванням у 3-4 млрд рублів.
В рамках програми "Автокомпоненти" надаються позики під 1% річних на серійне виробництво вузлів та агрегатів для автотранспорту та спецтехніки. Ця проблема стала особливо гострою для російської промисловості після виходу з РФ низки світових виробників у відповідь на воєнне вторгнення в Україну.
У 2022 році за цією програмою було видано 14 позик на загальну суму 45,2 млрд рублів. Серед позичальників - "АвтоВАЗ", "КамАЗ", автозавод "Урал" та інші російські компанії.
У 2022 році Мінпромторг оцінював потребу у фінансуванні локалізації автокомпонентів у 100 млрд рублів.
Як повідомлялося, за даними Мінфіну РФ, нафтогазові доходи бюджету Росії у січні склали 426 млрд рублів, що на 46% менше, ніж у січні 2022 року і на 53% менше, ніж у грудні.
Ненафтогазові доходи бюджету РФ у січні становили 931 млрд рублів і знизилися до січня 2022 року на 28%.
Водночас витрати федерального бюджету зросли до 3,12 трильйона рублів за місяць, перевищивши показники січня минулого року на 59%. Таким чином, дефіцит бюджету РФ у січні сягнув 1,76 трильйона рублів (близько $25 млрд), що співставно з дефіцитом федерального бюджету за весь минулий рік, який становив приблизно 3,3 трильйона рублів.
Через падіння нафтогазових доходів Мінфін у січні вперше з 2020 року відновив продаж валюти у еквіваленті 54,5 млрд рублів на місяць. У лютому російський Мінфін збільшить продаж валюти через зниження нафтогазових доходів бюджету майже втричі.
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