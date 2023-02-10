Британія заплатить ЄС майже 2 млрд євро для врегулювання давньої суперечки про податки

Британія в четвер оголосила, що виплатить Європейській комісії додаткові 1,9 мільярда євро для врегулювання тривалої суперечки з ЄС щодо шахрайства з імпортом, яка почалась ще до виходу країни з блоку.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Міністерство фінансів Британії, оголошуючи про рішення, визнало, що йдеться про значну суму, але стверджує, що це "підведе риску" під судовою справою і запобігатиме збільшенню обсягу коштів, які треба буде сплатити.

Сума в 1,9 мільярда євро доповнить близько 670 мільйонів євро, які Британія виплатила Єврокомісії в червні 2022 року. Єврокомісія наразі не коментувала, чи задоволена рішенням британської сторони.

Ще у 2018 році Єврокомісія подала проти Великої Британії позов до Суду ЄС на суму 2,7 мільярда євро на підставі того, що Лондон не сплатив належну суму податку на імпорт у період з 2011 по 2017-ий.

Як встановив фінансовий наглядовий орган ЄС OLAF, Британія не вжила достатніх заходів для запобігання шахрайській схемі, в якій зловмисники використовували фальшиві рахунки-фактури для заниження вартості товарів, що імпортуються з Китаю.

У своєму рішенні від березня 2022 року Суд ЄС визнав, що Британія зробила занадто мало для запобігання шахрайству з імпортом і не надала достатньо інформації Єврокомісії. Суд також постановив, що заниження вартості імпорту означало, що Лондон не перераховував належну частку податків на імпорт або платежів з ПДВ.

Як член ЄС на час, про який ішлось у справі, Велика Британія була зобов'язана здійснювати платежі як частину свого внеску до бюджету ЄС. Британія оскаржила суму заборгованості, стверджуючи, що метод, використаний OLAF для розрахунку недоплат, був неправильним, але безуспішно.