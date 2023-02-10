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АНАЛІТИКА

Британія заплатить ЄС майже 2 млрд євро для врегулювання давньої суперечки про податки

 

Британія в четвер оголосила, що виплатить Європейській комісії додаткові 1,9 мільярда євро для врегулювання тривалої суперечки з ЄС щодо шахрайства з імпортом, яка почалась ще до виходу країни з блоку.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Міністерство фінансів Британії, оголошуючи про рішення, визнало, що йдеться про значну суму, але стверджує, що це "підведе риску" під судовою справою і запобігатиме збільшенню обсягу коштів, які треба буде сплатити.

Сума в 1,9 мільярда євро доповнить близько 670 мільйонів євро, які Британія виплатила Єврокомісії в червні 2022 року. Єврокомісія наразі не коментувала, чи задоволена рішенням британської сторони.

Ще у 2018 році Єврокомісія подала проти Великої Британії позов до Суду ЄС на суму 2,7 мільярда євро на підставі того, що Лондон не сплатив належну суму податку на імпорт у період з 2011 по 2017-ий.

Як встановив фінансовий наглядовий орган ЄС OLAF, Британія не вжила достатніх заходів для запобігання шахрайській схемі, в якій зловмисники використовували фальшиві рахунки-фактури для заниження вартості товарів, що імпортуються з Китаю.

У своєму рішенні від березня 2022 року Суд ЄС визнав, що Британія зробила занадто мало для запобігання шахрайству з імпортом і не надала достатньо інформації Єврокомісії. Суд також постановив, що заниження вартості імпорту означало, що Лондон не перераховував належну частку податків на імпорт або платежів з ПДВ.

Як член ЄС на час, про який ішлось у справі, Велика Британія була зобов'язана здійснювати платежі як частину свого внеску до бюджету ЄС. Британія оскаржила суму заборгованості, стверджуючи, що метод, використаний OLAF для розрахунку недоплат, був неправильним, але безуспішно.
Ключові теги: Британія, ЄС
 

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