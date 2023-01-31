МВФ покращив прогноз світової економіки у 2023-му. Що це означає для світу та України

Сергій Фурса, спеціаліст відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital

Фонд очікує на зростання економіки на 2,9%. Чи це означає, що все найстрашніше для світової економіки позаду?

Міжнародний валютний фонд покращив прогноз динаміки світової економіки у 2023 році. Наразі Фонд очікує зростання на 2,9%. Раніше чекав на 2,7%.

Зміна, начебто, символічна. Але головне - динаміка. І те, що ці зміни впливають на настрої. А настрої впливають на інвестиційні рішення. А інвестиції призводять до зростання.

Тепер у МВФ не чекають на рецесію в Європі. Схоже, її продовжують чекати тільки російський диктатор Володимир Путін, екс-глава РФ Дмитро Медведєв та їхні друзі як-от прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Але ці хлопці заразом продовжують чекати, поки Європа замерзне, тож у них подвійна "радість". А перемога на президентських виборах у Чехії Петра Павела показує, що й ставка на те, що інфляція приведе до влади проросійських популістів, не дуже й працює.

Єдина країна з G7, на чию економіку чекає падіння, - Велика Британія. 2023 року очікується, що ВВП країни впаде на 0,6%. Дуже гарний приклад того, що можуть зробити навіть із розвиненою економікою з працюючими інститутами популісти.

Спочатку удар Brexit, який багато в чому визначає поточну слабкість британської економіки, а потім плани "скасувати податки - збільшити витрати - знизити тарифи" - і ось ви вже відкинуті назад. Ще один приклад того, наскільки можуть бути небезпечні референдуми зі складних питань, для вирішення яких і вигадали інститути демократії. А тут на емоціях "ми платимо цим бюрократам" і "зробимо Британію британською знову" отримує економічну кризу та падіння рівня життя.

А тепер опитування показують, що британці вже передумали, і сьогодні б ніякий Brexit не стався б. Але вже пізно. Добре, що у Британії немає проросійських популістів, принаймні серед партій, за яких голосують. Отже, майбутня поразка консерваторів не означає прихід до влади "друзів Путіна".

Що тут може лякати? Хіба перспективи вищих цін на нафту. Що може допомогти Путіну, адже обсяги продажів він зараз відновив, правдами та неправдами, сірими та чорними схемами. І падіння доходів російського бюджету йде в основному за рахунок нижчої ціни. Ціни, які визначаються як "хороша нафта мінус великий дисконт за токсичність". Але якщо "хороша нафта" зростатиме, то й російська може подорожчати.

Для нас рецесія у світі, за яку так боролися Путін та Ко, означала б різкіше падіння економіки Росії. Що ж, замість різкого падіння, економіка Росії продовжить сповзати вниз невідворотно, але поступово, продовжуючи варити жабу на повільному вогні.

Чи це означає, що все найстрашніше для світової економіки позаду? Ні. Просто базовий прогноз тепер оптимістичніший. Без рецесії у США та Європі та без катастрофічних наслідків від зростання ставок. А саме зростання вартості грошей у рамках боротьби з інфляцією й створили основні ризики для світової економіки.

Поки що інфляцію вдалося взяти під контроль, здається, і не завалити світову економіку. Більше того, навіть на фондових ринках поки обійшлося без бульбашок, що гучно лопаються. І десь у кутку гордо чекає на вибори президент Туреччини Реджеп Ердоган. З інфляцією у країні 80% та Центральним банком Туреччини, якому заборонено підвищувати вартість грошей. У межах боротьби з інфляцією імені економічного генія Ердогана.