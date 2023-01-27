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У Норвегії виявили «начні» поклади мінеральних ресурсів на морському дні
16:16 27.01.2023 |
Норвезьке дослідження виявило "значну" кількість металів і мінералів, від міді до рідкоземельних металів, на морському дні розширеного континентального шельфу країни.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.
Скандинавська країна, великий експортер нафти і газу, розглядає питання про те, чи відкривати свої морські райони для глибоководного видобутку корисних копалин, що вимагає схвалення парламенту і викликає занепокоєння з приводу екології.
"Серед металів, знайдених на морському дні в досліджуваному районі, магній, ніобій, кобальт і рідкоземельні мінерали входять до списку критично важливих мінералів Європейської комісії", - йдеться в заяві Норвезького нафтового директорату (NPD), який проводив дослідження.
Оцінка ресурсів, що охоплює віддалені райони Норвезького та Гренландського морів, показала, що там міститься 38 мільйонів тонн міді, що майже вдвічі більше, ніж видобувається у світі щороку, та 45 мільйонів тонн цинку, накопиченого у поліметалічних сульфідах.
Сульфіди знаходяться вздовж серединно-океанічного хребта, де магма з мантії Землі досягає морського дна на глибині близько 3 000 метрів.
За оцінками, близько 24 мільйонів тонн магнію і 3,1 мільйона тонн кобальту містяться в марганцевих кірках, що виросли на корінних породах протягом мільйонів років, а також 1,7 мільйона тонн церію, рідкісноземельного металу, який використовується в сплавах.
Марганцеві кірки також містять інші рідкоземельні метали, такі як неодим, ітрій та диспрозій.
"Дорогі рідкісні мінерали, такі як неодим і диспрозій, надзвичайно важливі для магнітів у вітрових турбінах і двигунах електромобілів", - йдеться в повідомленні NPD.
Екологічні групи закликали Норвегію відкласти розвідку корисних копалин на морському дні доти, доки не буде проведено більше досліджень для розуміння організмів, що живуть на морському дні, і впливу видобутку корисних копалин на них.
Існує "великий брак знань" про глибоководні райони океану, де потенційно можуть бути знайдені нові та невідомі види, йдеться в консультаційному листі Норвезького інституту морських досліджень.
NPD заявив, що його оцінки показують, що ресурси "на місці", і необхідні подальші дослідження, щоб встановити, скільки з них можна видобути з прийнятним впливом на навколишнє середовище.
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