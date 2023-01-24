ЄС запровадив нові санкції проти Ірану

Через порушення прав людини в Ірані Європейський Союз запровадив нові санкції проти Тегерана. Відповідне рішення було ухвалене в понеділок, 23 січня, на зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС в Брюсселі і опубліковане в офіційному журналі ЄС.

Санкції, що передбачають заборону на в'їзд і заморожування активів у ЄС, стосуються 18 осіб та 19 організації. Під персональні обмеження потрапили міністр спорту та молоді Ірану Хамід Саджаді, низка членів іранського парламенту, представники Корпусу Вартових Ісламської революції (КВІР) та керівництво телерадіомовлення Ірану (IRIB). Серед організації під санкціями опинилася, зокрема, "іранська компанія з кібербезпеки Ravin Academy, яка надає освіту та тренінги з кібербезпеки та навчає хакерів", а також низка регіональних представництв Корпусу Вартових Ісламської революції.

Протести та страти в Ірані

Це вже четвертий пакет санкцій проти Тегерана через порушення прав людини. Попередні санкції ЄС стосувалися 155 осіб і 12 організацій, у тому числі членів КВІР.

Брюссель вводить нові санкції у відповідь на придушення протестів, що спалахнули в Ірані після смерті 22-річної Махси Аміні. В середині вересня 2022 року її затримала так звана "поліція моралі" за "неправильне носіння хіджабу" і невдовзі вона була госпіталізована, а за кілька днів - померла. За офіційною версією влади, причиною смерті стали наслідки хірургічної операції з видалення пухлини мозку, зробленої їй у віці восьми років. Рідні ж стверджують, що вона мала чудовий стан здоров'я до затримання, а причиною смерті стали побої поліцією.

Протести розпочалися в день похорону дівчини й згодом поширилися на всю країну. Їхньою початковою метою було домогтися справедливості та притягнення до відповідальності винних у смерті Аміні. Учасниці протестів, спалювали хіджаби та обрізали волосся, протестуючи таким чином також і проти закону про носіння хіджабу жінками, який діє в країні з 1983 року.

Однак після жорстких дій влади з придушення протестів вони набули антиурядового характеру. Дотепер влада затримала понад 18 тисяч осіб і ухвалила кілька смертних вироків протестувальникам. Загалом органи юстиції Ірану склали список імен 25 демонстрантів, яким загрожує смертна кара. Їм закидають "війну проти Бога". Про страту першого учасника масових протестів в Ірані стало відомо 8 грудня. Тоді стратили 23-річного репера Мохсена Шекарі.