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Росатом допомагає російській оборонці обходити санкції – WP
21:51 20.01.2023 |
Росія використовує Росатом як лазівку для обходу санкцій - через неї їй вдається діставати електроніку та сировину для виробників зброї. Про це повідомила The Washington Post з посиланням на матеріали української розвідки.
Російська корпорація довгий час позиціювала себе як цивільну організацію, що експлуатує атомні електростанції в комерційних цілях. Але внутрішні документи Росатому показують, що це не вся правда.
Українській розвідці вдалося перехопити матеріали з інформацією про те, що в жовтні 2022 року Росатом на зустрічі з представниками Міністерства оборони РФ та російського військово-промислового комплексу запропонував свої ресурси для збройових виробників, які потрапили під санкції.
Серед них були Алмаз-Антей (ракети), НВК "Техмаш" (авіабомби й системи залпового вогню), НВО "Високоточні комплекси" (ракети до "Іскандерів"), НВО "Сплав" (ракетні системи залпового вогню "Ураган"), кілька виробників бронетранспортерів і танків.
Згідно з документами, корпорація була готова постачати російському ВПК сировину, необхідну для виготовлення ракетного палива, літій-іонні батареї для танків і систем ППО, технологію 3D-друку.
Росатом в коментарі WP заявив, що "всі твердження у вашому запиті абсолютно не відповідають дійсності".
Митні дані, проаналізовані газетою, свідчать про те, що принаймні одна дочірня компанія Росатому - фірма Renera - після початку війни купила компоненти літій-іонних акумуляторів у Південній Кореї на суму щонайменше $1 млн.
Опитані газетою експерти погоджуються з тим, що Росатом міг використовуватися для обходу санкцій. "Це велика потенційна лазівка", - говорить Джейкоб Нелл, колишній головний економіст Morgan Stanley по Росії, який тепер консультує Офіс президента України.
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