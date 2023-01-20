Росатом допомагає російській оборонці обходити санкції – WP

Росія використовує Росатом як лазівку для обходу санкцій - через неї їй вдається діставати електроніку та сировину для виробників зброї. Про це повідомила The Washington Post з посиланням на матеріали української розвідки.

Російська корпорація довгий час позиціювала себе як цивільну організацію, що експлуатує атомні електростанції в комерційних цілях. Але внутрішні документи Росатому показують, що це не вся правда.

Українській розвідці вдалося перехопити матеріали з інформацією про те, що в жовтні 2022 року Росатом на зустрічі з представниками Міністерства оборони РФ та російського військово-промислового комплексу запропонував свої ресурси для збройових виробників, які потрапили під санкції.

Серед них були Алмаз-Антей (ракети), НВК "Техмаш" (авіабомби й системи залпового вогню), НВО "Високоточні комплекси" (ракети до "Іскандерів"), НВО "Сплав" (ракетні системи залпового вогню "Ураган"), кілька виробників бронетранспортерів і танків.

Згідно з документами, корпорація була готова постачати російському ВПК сировину, необхідну для виготовлення ракетного палива, літій-іонні батареї для танків і систем ППО, технологію 3D-друку.

Росатом в коментарі WP заявив, що "всі твердження у вашому запиті абсолютно не відповідають дійсності".

Митні дані, проаналізовані газетою, свідчать про те, що принаймні одна дочірня компанія Росатому - фірма Renera - після початку війни купила компоненти літій-іонних акумуляторів у Південній Кореї на суму щонайменше $1 млн.

Опитані газетою експерти погоджуються з тим, що Росатом міг використовуватися для обходу санкцій. "Це велика потенційна лазівка", - говорить Джейкоб Нелл, колишній головний економіст Morgan Stanley по Росії, який тепер консультує Офіс президента України.