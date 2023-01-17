Іран з росією конкурують у тіньовій торгівлі нафтою

Згідно з даними трьох ринкових джерел, за останні два місяці Іран досяг найвищого рівня експорту сирої нафти відтоді, як США посилили санкції проти Тегерана 2019 року, незважаючи на потік дешевих російських барелів в Азію. Про це повідомляє Energy Intelligence.

За даними консалтингової компанії FGE й аналітичної компанії Kpler, експорт Ірану впав до менше ніж 600 тис. барелів на день (б/д) до травня минулого року, оскільки Китай почав купувати додаткові обсяги російської сирої нафти зі знижками, якої уникають західні покупці.

Але відтоді вони відновилися до понад 1,1 млн б/д в листопаді, що є найвищим показником із березня 2019 року, за даними Kpler і FGE.

Аналітик Vortexa Армен Азізян вважає, що імпорт Китаєм сирої нафти з Ірану досяг 1,2 млн б/д у грудні - найвищого рівня з часів жорсткості США.

Серед інших чинників, що сприяли відскоку, Азізян назвав несподіване збільшення кількості танкерів, що перевозили іранську нафту, у четвертому кварталі після чистої втрати танкерів на початку минулого року, коли вони перейшли на транспортування російської нафти.

Падіння китайського імпорту російської сирої нафти марки Urals у грудні - лише до 45 тис. б/д, із середніх 150 тис.-200 тис. б/д у період з червня по листопад - також розглядалося як сприяючий чинник.

Вважається, що підвищений попит на сиру нафту зі знижкою з боку незалежних нафтопереробників Китаю, яких Пекін заохочував використовувати імпортні квоти, випущені в четвертому кварталі, також зіграв свою роль.

Іран особливо вразливий до зміни моделей попиту в Китаї, який є кінцевим пунктом призначення більшої частини його експорту сирої нафти.

Останніми роками стало надзвичайно важко відстежувати експорт Ірану через ретельно продумані кроки, яких Тегеран вживає, щоб приховати свої постачання.

Зі слів Азізян з Votexa, після повномасштабного вторгнення москви в Україну загострена конкуренція з боку російської нафти Urals зі знижкою придушила експорт іранської сирої нафти в період з березня по вересень. Але картина може знову змінитися.

«З огляду на те, що в першому кварталі [2023] очікується надходження більшої кількості вантажів марки Urals, які пропонуються з більшими знижками на іранську сиру нафту, потужний імпульс іранського імпорту може закінчитися», - сказав він.

