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Озоновий шар Землі відновлюється. В ООН назвали дати, коли це станеться
22:00 10.01.2023 |
Зусилля людства щодо збереження озонового шару мали успіх - лише за кілька десятиліть він може відновитись, кажуть в ООН.
Програма ООН із захисту довкілля оприлюднила черговий звіт про стан озоносфери Землі - тонкого газового шару, що захищає нашу планету від ультрафіолетового сонячного випромінювання.
"При збереженні нинішньої політики очікують, що озоновий шар відновиться до показників 1980 року (до появи озонової діри) приблизно до 2066 над Антарктикою, до 2045 над Арктикою і до 2040 над іншими регіонами світу", - йдеться у звіті.
Експерти ООН кажуть, що відновлення озонового шару може пом'якшити ефект глобальної зміни клімату. Хоча виснаження озонового шару - це визначальний чинник потепління, хлоро-флюорокарбон, який його роз'їдає, часто виділяється разом із парниковими газами.
Це означає, що завдяки зусиллям щодо скорочення виділень хлоро-флюорокарбону та інших шкідливих хімікатів певною мірою зменшиться й ефект глобального потепління.
За розрахунками ООН, до середини століття за нинішньої динаміки середня температура повітря на Землі буде на один градус нижчою, ніж могла б бути, якби країни не досягли угоди про скорочення цих викидів.
Звіт багато хто сприйняв як хорошу новину, вважаючи його підтвердженням того, що скоординовані дії держав можуть бути ефективними у боротьбі з кліматичними змінами.
Озонове питання
Озоновий шар почав виснажуватись у 1970-х роках, а 1985-го вчені виявили в ньому величезну діру. Лише за два роки був підписаний Монреальський протокол - 46 країн зобов'язались скоротити сумарні викиди шкідливих для озонового шару хімікатів.
Пізніше ця домовленість стала першою в історії ратифікованою всіма членами організації. Сьогодні 99% речовин, що шкодять озоновому шару, не використовують.
Озонова діра над Антарктикою, яка почала звужуватись, розширювалась аж до 2000 року.
Важливо розуміти, що прогрес у цьому випадку не є незворотнім. Якщо шкідливі хімікати знову почнуть застосовувати, то дірки в озоновому шарі знову почнуть рости. Також є кліматичні ініціативи, що можуть призвести до їхнього розширення. Один з них - аерозольна ін'єкція у стратосферу.
Проєкт передбачає розпорошення у верхніх шарах атмосфери кількох мільйонів тонн діоксиду сірки. На думку його авторів, це може припинити глобальне потепління завдяки тому, що щільні частинки просто блокуватимуть сонячні промені. Однак інші дослідники вважають, що проєкт може призвести до серйозного розширення озонових дірок.
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