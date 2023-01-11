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Банки США готуються до скорочення прибутків і рецесії
21:35 10.01.2023 |
Найбільші банки США готуються до рецесії та масштабного падіння доходів, оскільки кредитори накопичують кошти, щоб підготуватися до економічного спаду. Це своєю чергою завдає шкоди інвестиційному банківському бізнесу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Як зазначає видання, цього тижня відбудеться публічне обговорення фінансової звітності найбільших американських банків у зв'язку з падінням доходів за четвертий квартал. Сталося це через значне формування розширених резервів для подолання економічного спаду, який прогнозують експерти у 2023 році.
"Оскільки більшість американських економістів прогнозують або рецесію, або значне уповільнення темпів діяльності цьогоріч, банки, ймовірно, передбачатимуть суворіші економічні прогнози", - заявили аналітики Morgan Stanley.
Чотири американські банківські гіганти - JPMorgan Chase & Co, Bank of America Corp, Citigroup Inc та Wells Fargo & Co - опублікують доходи у п'ятницю, 13 січня. Разом із Morgan Stanley та Goldman Sachs вони є шістьма найбільшими кредиторами у США. Орієнтовний розмір їх резервів за підсумками четвертого кварталу може становити 5,7 млрд доларів.
"Ця сума допоможе банкам пережити майбутній спад економіки. Для порівняння: роком раніше для подолання наслідків пандемії банками було зарезервовано лише 2,37 млрд доларів", - зауважує Reuters.
За даними агентства, ще шість американських банків заявляють про зниження чистого прибутку в середньому на 17% у зазначений період. У Morgan Stanley кажуть, що з огляду на прогнози економістів, банківські корпорації планують на 2023 рік можливе скорочення своїх програм кредитування.
"Федеральна резервна система (ФРС) агресивно підвищує відсоткові ставки, намагаючись приборкати інфляцію, яка наближається до найвищого рівня за десятиліття. Зростання цін і вартість запозичень спонукали споживачів і підприємства стримувати свої витрати, а оскільки банки виступають економічним посередником, їхні прибутки зменшуються, коли активність уповільнюється", - підсумовує агентство.
Останніми тижнями низка американських фінустанов попередили про погіршення бізнес-середовища, що спонукало їх скорочувати винагороду або вивільняти робочі місця. Так, Goldman Sachs почне звільняти тисячі співробітників на цьому тижні, а Morgan Stanley і Citigroup вже скоротили робочі місця після падіння інвестиційно-банківської діяльності.
Крім того, ключовим фактором розвитку банків був споживчий бізнес. Особові рахунки домогосподарств протягом більшої частини пандемії підтримувалися сильним ринком праці та урядовими стимулами. І хоча споживачі загалом перебувають у гарному фінансовому стані, дедалі більше починають відставати з виплатами зобов'язань за кредитами.
"Ми виходимо з періоду надзвичайно високої кредитної якості", - сказав Девід Фенгер, старший віце-президент групи фінансових установ Moody's Investors Service.
Проте у той час, як у 2022 році ринкові настрої різко змінилися з надії на страх, деякі великі банки зможуть подолати найжахливіші прогнози, впевнені у Reuters.
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