Залишки старої дружби. Україна просить Грузію повернути «свій» «Бук», але Тбілісі проти

Грузія відмовилась передавати Україні озброєння, яке отримала перед війною з Росією в 2008 році від Києва. А також відмовилась надати іншу зброю, яка допомогла б Україні протистояти вторгненню Росії.

Колишній президент Грузії Міхеіл Саакашвілі, який тоді керував країною, вже засудив такі недружні дії нинішньої влади в Тбілісі.

Раніше Україна просила Грузію повернути їй "комплекси "Бук", які Київ начебто надав Тбілісі перед російсько-грузинською війною у 2008 році, а також комплекси Javelin від уряду США, повідомив тимчасовий повірений у справах України в Грузії Андрій Касьянов у своїй статті.

"Київ просив передати комплекси "Бук", які були передані Україною Грузії під час війни 2008 року. Також запит України включав і передані Грузії Сполученими Штатами протитанкові комплекси Javelin. Щодо останнього була не лише згода з боку США, але й навіть пропозиція замінити їх на новіші комплекси", - написав 9 січня дипломат (з березня 2022 року Україна не має в Грузії свого посла).

Касьянов також поскаржився, що уряд Грузії "категорично відмовився" допомогти Україні зброєю.

10 січня грузинське міноборони оприлюднило заяву, у якій підтвердило, що надавати зброю Україні не планує, але підкреслило, що йдеться лише про одну систему "Бук", яку Україна не "передала" Грузії, а "продала" за "багатомільйонною" угодою.

Так само, стверджує міністерство, Грузія заплатила "десятки мільйонів доларів" у 2017 році за американські протитанкові комплекси Javelin.

"Грузія твердо продовжує свою гуманітарну та політичну підтримку Україні, виходячи з наявних у неї можливостей", - йдеться в заяві.

Зокрема, міноборони нагадало про передані Україні генератори і додало, що уряд Грузії дотримується "чіткої позиції" у питанні передачі Києву озброєнь і продукції подвійного призначення - тобто не надає їх, щоб не виглядати учасником війни.

Проданий "Бук"

Відповідно до старих офіційних повідомлень української влади, у період з 27 травня по 8 серпня 2008 року до Грузії було поставлено різноманітне озброєння, в тому числі одну зенітно-ракетну систему "Бук-М1".

Зокрема, Верховна Рада розслідувала обставини постачання української військової техніки до Грузії. У звіті слідчої комісії за грудень 2008 року йшлося про те, що озброєння поставили за цінами, які були значно нижчими за встановлені на світовому ринку.

Так, ЗРК "Бук-М1" начебто продали всього за 20 мільйонів доларів, тоді як Пакистан пропонував за нього 100 мільйонів.

Продаж зброї за цим контрактом розслідувало також Державне бюро розслідування у 2019 році. Кримінальне провадження стосувалося ймовірного "зниження боєготовності, боєздатності Збройних сил України і обороноздатності держави, яке спричинило тяжкі наслідки, державної зради, розтрати зброї і військової техніки".

Експрезидент Грузії Михеїл Саакашвілі, який зараз перебуває у грузинській в'язниці, оприлюднив заяву у фейсбуці, засудивши рішення грузинської влади відмовити Україні у зброї.

"Це велика ганьба, що грузинська влада відмовилася у поверненні українських "Буків" Україні, коли їх найбільше потребують. У 2008 році завдяки цим "Букам" ми збили 14 російських літаків, включаючи стратегічний бомбардувальник ТУ-22 (російське міноборони підтвердило збиття 4 літаків, в тому числі ТУ-22 - Ред.)", - йдеться в заяві.

Нинішню владу Грузії часто критикують за недостатньо активну підтримку України під час російського вторгнення.

При цьому згадують допомогу Києва Тбілісі під час війни 2008 року. Тоді президент Віктор Ющенко рішуче підтримав Грузію і навіть приїхав до Тбілісі у момент загрози наступу росіян на місто.

Віктор Ющенко у Тбілісі під час наступу росіян, 12 серпня 2008 року

У той час президент Ющенко підтримував дружні стосунки з лідером Грузії Саакашвілі.

Нинішні стосунки Тбілісі та Києва перебувають у досить прохолодному стані. Серед іншого керівництво України неодноразово зверталось до грузинських колег щодо звільнення з ув'язнення Міхеіла Саакашвілі з гуманітарних мотивів. Навіть Зеленський особисто звертався з таким проханням, адже Саакашвілі формально є громадянином України.

Проте влада Грузії і в цьому питанні на контакт не іде.