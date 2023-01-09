Вперше за три роки Китай відкрив кордони для іноземців

Вперше після запровадження обмежень на поїздки у березні 2020 року Китай відкрив свої кордони для іноземних туристів.

Мандрівникам більше не потрібно буде проходити карантин, проте, як і раніше, буде потрібний негативний ПЛР-тест, зроблений не раніше ніж за 48 годин до поїздки.

У неділю китайська влада також почала видавати звичайні візи та дозволи на тимчасове проживання для іноземців.

Жителі материкового Китаю знову зможуть отримувати закордонні паспорти.

У неділю відновилося морське та сухопутне пасажирське сполучення між материковою частиною КНР та Гонконгом. Однак подорожувальникам також потрібно буде пред'явити негативний тест на ковід, зроблений не раніше, ніж за дві доби до поїздки.

Влада також запровадила обмеження на кількість людей, які щодня подорожують між Китаєм та Гонконгом.

Напередодні у Китаї розпочався щорічний сезон новорічних подорожей - цього року Новий рік за місячним календарем настає 22 січня. Китайці поспішають відвідати своїх рідних та близьких. Як очікують, близько 400 тисяч людей вирушать із Гонконгу до Китаю найближчими тижнями.

У неділю двоповерхові автобуси, заповнені мандрівниками, прибули на міст Гонконг-Чжухай-Макао - тут пасажири пересідають на автобуси до провінції Гуандун. Серед них чимало студентів коледжів, які повертаються додому.

При цьому деякі водії місцевих автобусів на мосту Гонконг-Чжухай-Макао розповіли ВВС, що стурбовані можливістю заразитися вірусом від мандрівників і хочуть, щоб їхні компанії забезпечили їм надійніший захист.

До пандемії новорічні подорожі китайців вважалися найбільшою щорічною міграцією у світі. Як очікують, цьогоріч на новорічний період припаде близько двох мільярдів поїздок - удвічі більше, ніж минулого.

Донедавна Китай проводив політику "нульового ковіду" - фактично країна жила в ізоляції від початку пандемії.

Суворі антиковідні заходи передбачали численні перевірки та жорсткі локдауни за найменшої підозри на сплеск епідемії, причому влада закривала на карантин цілі міста.

Після масових протестів наприкінці листопада Пекін послабив низку найсуворіших заходів, хоча офіційно відмови від політики "нульового ковіду" оголошено не було.

Після скасування обмежень 1,4-мільярдне населення країни, яке три роки сиділо в суворій ізоляції, зіткнулося з інфекцією, практично не маючи до неї природного імунітету.

Одночасно китайська влада перестала публікувати статистику з кількістю тих, хто заразився і помер. Офіційно за всі три роки пандемії в Китаї від ковіду померло трохи понад п'ять тисяч людей, що в порівнянні з іншими країнами виглядає зовсім неправдоподібним.

З Китаю надходять численні повідомлення про переповнені лікарні та крематорії, а в сусідніх країнах побоюються, що відкриття кордонів призведе до нової хвилі епідемії.

Однак у суботу, наприклад, китайська влада повідомила лише про дві смерті від ковіду - й закрила понад тисячу акаунтів у соцмережах, які критикували дії Пекіна у боротьбі з пандемією.

Відсутність достовірної статистики про стан справ у Китаї спонукала багато країн запровадити або щонайменше почати розглядати можливість запровадження обмежень для тих, хто прибуває з Китаю.

Більше десятка країн уже ввели обов'язкове тестування тих, хто приїжджає з Китаю, посилаючись на відсутність прозорості в ковідній статистиці, що надходить з Пекіна.

Китай назвав обов'язкове тестування тих, хто прибув з Китаю, дискримінаційним і неприйнятним і пообіцяв вжити заходів у відповідь.