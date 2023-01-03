Долар знизився напередодні протоколу ФРС, єна на 6-місячному максимумі

Долар США знизився у вівторок, оскільки інвестори чекають на протокол останнього засідання Федеральної резервної системи США з питань політики, а єна була найсильнішою за шість місяців на тлі спекуляцій про те, що Банк Японії може відмовитися від своєї надм'якої політики.

Індекс долара, який вимірює долар США по відношенню до шести основних валют, почав 2023 стримано і востаннє знизився на 0,096% до 103,540. Індекс долара минулого року зріс на 8%, що стало найбільшим річним стрибком із 2015 року на тлі підвищення відсоткових ставок ФРС для боротьби з інфляцією.

Єна зміцнилася на 0,65% до 129,88 за долар, що стало найвищим показником з червня, хоча 2022 року вона втратила 12% по відношенню до долара.

Припущення про те, що Банк Японії збирається відмовитися від своєї надм'якої політики, виникли, коли минулого місяця центральний банк розширив діапазон граничних значень прибутковості за 10-річними японськими державними облігаціями (JGB). Банк Японії розглядав можливість підвищення своїх прогнозів інфляції у січні, щоб показати зростання цін, близьке до цільового показника у 2% у 2023 та 2024 фінансовому році.

"Ринок, очевидно, хоче вірити, що зміна межі кривої прибутковості ще не зроблено раз і назавжди", - Мо Сіонг Сім, валютний стратег Банку Сінгапуру, додав, що ринок чекав подальших сигналів про те, що буде змінене налаштування керування кривою прибутковісті.

Увага інвесторів на цьому тижні прикута до протоколу грудневого засідання ФРС з вироблення політики, який має бути опублікований у середу, і трейдери шукають підказки про те, який шлях ставок, ймовірно, буде обрано 2023 року.

Центральний банк США підвищив процентні ставки на 50 базисних пунктів минулого місяця після чотирьох послідовних підвищеннь на 75 базисних пунктів, але заявив, що йому, можливо, потрібно буде утримувати відсоткові ставки на вищому рівні для стримування інфляції.

Стратеги Citi заявили, що протоколи можуть виявити більшу розбіжність між голубами та яструбами щодо того, наскільки високо має піднятися термінальна ставка.

«Ми також шукатимемо якесь керівництво про те, що може визначити розмір підвищення на лютневих зборах, але не очікуємо будь-яких конкретних вказівок», - сказав Citi, додавши, що вони, як і раніше, очікують підвищення на 50 базисних пунктів у лютому .

Долар, ймовірно, зміцниться, оскільки "ринкова активність цього тижня поступово пожвавиться", - сказав Крістофер Вонг, валютний стратег OCBC Bank у Сінгапурі.

Очікується, що дані із заробітної плати у США, які мають бути опубліковані у п'ятницю, покажуть, що ринок праці залишається напруженим.

Економісти ING заявили у замітці, що ФРС говорила про важливість даних про заробітну плату для прогнозу інфляції, але вони зазначили, що зростання заробітної плати не викликало інфляцію і не буде причиною її зрештою падіння.

Тим часом, виробнича активність у Китаї скоротилася третій місяць поспіль у грудні, причому найрізкішими темпами майже за три роки, оскільки інфекції COVID охопили виробничі лінії після різкого скасування антивірусних заходів Пекіном.

Офшорний китайський юань впав на 0,45% до долара США до 6,8954 долара за долар.

Австралійський долар впав на 0,06% до долара США до 0,680 долара, а ківі зріс на 0,10% до 0,632 долара.

Євро виріс на 0,09% до 1,0672 долара, тоді як фунт стерлінгів востаннє торгувався на рівні 1,2076 долара, що на 0,26% більше за день.