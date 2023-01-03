Туреччина гальмує будівництво газового хабу для росії - ЗМІ

Туреччина підрахувала терміни будівництва інфраструктури газового хабу, який просуває кремль. Будівництво триватиме як мінімум «кілька років», багато питань поки невідомі. Наприклад, вартість інвестицій, джерела фінансування й одержувачі газу. Про це повідомляє Rzeczpospolita,

«Хаб дозволить росії і Туреччині встановлювати ціни на газ і поєднувати російський газ з енергією з інших джерел. У разі з Туреччиною цей механізм допоможе посилити слабку ланку національної енергетичної безпеки країни. Проєкт отримав потужну підтримку з боку уряду Туреччини, але досі залишаються питання без відповіді. На створення необхідної інфраструктури піде три-чотири роки, та навіть якщо її буде побудовано, незрозуміло, чи хтось купуватиме цей газ», - визнав експерт енергетичного ринку Озкан Несіміоглу.

На його погляд, енергетичний ринок Туреччини необхідно лібералізувати й вирішити правові питання. «російська сторона, і зокрема «газпром», поки не представила кошторис цієї інвестиції або джерела фінансування», - підкреслив турецький експерт.

кремль наполягає на будівництві хабу в Туреччині. Газ, якого ЄС більше не хоче, має йти в хаб. Зокрема через цей хаб можлива передача газу з пошкоджених гілок північного газопроводу.

«Ми говоримо не тільки про створення торгового майданчика в Туреччині, а й про розширення інфраструктури і збільшення постачань на південь», - аргументував російський віце-прем'єр новак. З його слів, в проєкті можуть брати участь й інші країни-експортери газу: Алжир, Катар і Азербайджан також постачають газ у Європу з півдня.

Питання в тому, чи захоче хтось купувати російський газ. «газпром» утратив половину ринку, постачання мінімальні за всю історію. А Алжир, Катар чи Азербайджан мають своїх одержувачів і перевірені способи доставки. Алжир має трубопровідне сполучення з материком, як і Азербайджан, який забезпечує Південний газовий коридор, через який газ потрапляє в ЄС в обхід росії.

Сама Туреччина також стає виробником газу. Нові родовища відкривають перспективу значного збільшення власного видобутку. Третина необхідного їм газу надходить із власних джерел.