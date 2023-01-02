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2023 рік буде складнішим для світової економіки - голова МВФ
07:31 02.01.2023 |
2023 рік для більшої частини світової економіки буде складнішим, ніж 2022 рік, третина держав по всьому світу може стикнутися з рецесією. Про це сказала директорка-розпорядниця Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крісталіна Георгієва в ефірі каналу CBS у неділю, 1 січня, повідомляє Reuters.
"Чому? Тому що три великі економіки - США, ЄС і Китай - уповільнюються одночасно", - зазначила вона.
За її словами, економічне зростання Китаю вперше за 40 років може бути "на рівні або нижче глобального зростання". Це обумовлено, зокрема, спалахами COVID-19, які були зафіксовані в країні наприкінці 2022 року, і у найближчі місяці, ймовірно, ще більше вдарять по її економіці.
"Протягом наступних кількох місяців ситуація для Китаю буде важкою, і вплив на китайське зростання буде негативним, вплив на регіон буде негативним, вплив на глобальне зростання буде негативним", - зауважила голова Фонду.
У жовтневому прогнозі МВФ передбачав зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) Китаю у 2022 році на рівні 3,2 відсотка - на рівні з глобальним прогнозом Фонду на минулий рік. При цьому очікувалося, що в 2023 році воно прискориться до 4,4 відсотка, тоді як світова активність ще більше сповільниться. Однак останні коментарі Георгієвої свідчать про те, що МВФ може переглянути свій прогноз.
Економіка США "найбільш стійка"
Водночас Георгієва зауважила, що на відміну від інших країн, економіка США в 2023 році може уникнути спаду. "США найбільш стійкі, - сказала вона. - Можуть уникнути рецесії. Ми бачимо, що ринок праці залишається досить сильним".
Проте, зважаючи на те, що минулого року інфляція в США сягнула найвищих рівнів за чотири десятиліття, Федеральній резервній системі країни може не вдатися повернути зростання цін до цільового рівня у два відсотки. "Якщо ринок праці дуже сильний, ФРС, можливо, доведеться довше підтримувати жорсткі процентні ставки, щоб знизити інфляцію", - вважає голова МВФ.
Минулого року ФРС США довелося підвищувати базову ставку. Протягом року вона майже з нуля досягла показника у діапазоні 4,25-4,5 відсотка, посадовці ФРС прогнозували, що у 2023 році вона, ймовірно, перевищить позначку в п'ять відсотків, зауважує Reuters.
Половина ЄС може увійти в рецесію
За словами голови МВФ, цього року ЄС відчуватиме наслідки війни Росії проти України, які вже негативно вплинули на його економіку. "Половина ЄС буде в рецесії наступного року", - спрогнозувала вона.
Георгієва також попередила про загальносвітове підвищення витрат через перебудову ланцюжків постачань, обумовлених пандемією коронавірусу. "Виробники можуть не гнатися за найдешевшою робочою силою та сировиною, а балансувати між вартістю продукції та стійкістю бізнесу. Це може підвищити рівень витрат", - сказала вона.
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