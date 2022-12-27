Спалах ковіду перетворить КНР на гальмо світової економіки?

Раптовий різкий поворот влади Китаю від жорсткої політики "нульової терпимості до ковіду" до повного скасування практично всіх заходів боротьби з пандемією спричинив занепокоєння далеко за межами країни. Тривогу посилює криза на місцевому ринку нерухомості, що тліє вже багато років. Ще в червні Світовий банк прогнозував зростання економіки КНР на 4,3 відсотка 2022 року і на 8,1 відсотка 2023-го. Зараз СБ знизив свої прогнози - лише 2,7 відсотка поточного року і 4,3 відсотка наступного. Ці цифри багато хто сприйняв як сигнал того, що друга економіка світу перебуває на межі глибокої кризи.

Особливо те, як протікає пандемія в Китаї, змушує фінансових аналітиків в усьому світі непокоїтися дедалі сильніше. Адже сталося все те, що до першого тижня грудня вважалося абсолютно немислимим: китайське керівництво припинило масштабне тестування населення і дозволило інфікованим ізолюватися й одужувати вдома. Їм можна навіть виходити на роботу, якщо немає симптомів захворювання або вони незначні.

Жителі КНР бояться заразитися ковідом

Водночас у країні зараз реєструють більше випадків зараження коронавірусом, ніж будь-коли з початку пандемії. Особливо постраждала столична агломерація. Багато китайців залишаються вдома, побоюючись заразитися, що серйозно позначається на рівні споживання. Частина магазинів закрита, ліків від грипу не вистачає. Якщо з'являється інформація, що в якусь торговельну точку привезли противірусний препарат Paxlovid, то його розпродають за кілька годин.

Жителі КНР бояться заразитися ковідом

Водночас у країні зараз реєструють більше випадків зараження коронавірусом, ніж будь-коли з початку пандемії. Особливо постраждала столична агломерація. Багато китайців залишаються вдома, побоюючись заразитися, що серйозно позначається на рівні споживання. Частина магазинів закрита, ліків від грипу не вистачає. Якщо з'являється інформація, що в якусь торговельну точку привезли противірусний препарат Paxlovid, то його розпродають за кілька годин.

Проблеми на китайському ринку нерухомості

У переглянутому Світовим банком прогнозі економічних перспектив Китаю також наголошується на кризі у сфері нерухомості та будівництва, на частку якої припадає майже чверть обсягу виробництва в Китаї. Після багатьох років зростання продажі нерухомості в багатьох містах країни зараз падають, ціла низка компаній-девелоперів і забудовників борються за виживання. "Напруженість на ринку нерухомості, що зберігається, може мати широкі макроекономічні та фінансові наслідки", - попереджає Світовий банк.

На 2022 рік Китай поставив перед собою мету домогтися зростання ВВП приблизно на 5,5 відсотка - але мета зараз стала недосяжною. І навіть якби її було досягнуто, це все одно було б найменшим показником за чотири останні десятиліття, за винятком 2020 року - першого року пандемії.

Тепер китайська економіка має ще впоратися з наслідками раптової зміни антиковідної політики влади. Від розміщення робітників на фабриках до створення запасів ліків або підготовки ліжок і дезінфекційних засобів - цими днями на китайських заводах роблять все можливе, щоб підтримувати виробництво і ланцюжки поставок. Промислові компанії Китаю використовують креативні підходи і запасаються усім необхідним, щоб протистояти наступу ковіду.

Тривожний погляд на Китай

Економічні партнери КНР по всьому світу, затамувавши подих, стежать за тим, як довго величезна мережа китайських заводів і фабрик, на частку яких припадає майже третина світового промислового виробництва, зможе випускати свою продукцію.

Нафтогазова компанія Sinopec порівнює свої заходи по боротьбі з ковідом з війною. Як повідомляє Bloomberg, Sinopec, що управляє більшою частиною нафтопереробних заводів Китаю, послідовно реалізує плани на випадок непередбачених обставин, щоб підтримувати виробництво в робочому стані.

Ключові співробітники ізольовані від решти кадрів, запроваджена заборону на відпустки. А виробник електромобілів компанія Nio закупила для своїх робітників кілька вантажівок з медикаментами та обладнанням, щоб не зупиняти конвеєр.

Наслідки того, коли вірус все ж проривається на підприємство, сповна випробував на собі американський концерн Apple, коли ще восени інфекція поширилася на китайському заводі його найважливішого підрядника - компанії Foxconn. Результатом цього стали перебої в роботі через локдауни та періодична масова втеча співробітників з опечатаного заводу Foxconn у Чженчжоу. З того самого, де виробляються майже всі топові моделі iPhone для світового ринку. Простої на ньому через ковід призвели до того, що різдвяні продажі флагманської моделі iPhone 14 Pro провалилися.

Volkswagen і BMW протидіють пандемії

Аналогічна боротьба з ковідом велася на підприємствах у США та Європі, здавалося, вже цілу вічність тому. Досвід того часу показує, наскільки складно повністю не допустити проникнення вірусу в заводські цехи.

На передріздвяному тижні Volkswagen наказав частині своїх співробітників на заводі у Фошані в провінції Гуандун працювати протягом щонайменше трьох днів у двозмінному режимі, коли кожна зміна триває 11 годин. Мета - компенсувати виробничі втрати, повідомляє Bloomberg з посиланням на джерело в компанії. Зміни в графік роботи внесли після інфікування багатьох співробітників. Завод FAW-Volkswagen у Фошані має потужності з випуску 600 000 автомобілів на рік і виробляє різні моделі під марками VW і Audi.

Хоча перші спалахи ковіду після скасування більшості заходів із боротьби з пандемією в КНР трапилися у великих містах, як-от Пекін, хвиля омікрон-варіанта тепер, імовірно, поширюється і на важливі промислові регіони. Повідомляється про спалах у районі заводу BMW у розташованому на півночі країни Шеньяні, що спонукало німецький автоконцерн найняти нових працівників для заміни тих, хто захворів.

Зміна антиковідної політики в Китаї

У середині грудня ажіотаж спричинило дослідження Гонконзького університету, з якого випливає, що через різку зміну політики влади в Китаї без ефективної кампанії з вакцинації від ковіду можуть померти до мільйона людей. З іншого боку, повільніший відхід від жорсткої антиковідної політики із продовженням вакцинації та поліпшеним доступом до противірусних препаратів, може скоротити кількість смертей більш ніж на чверть, прогнозують дослідники з Гонконгу на чолі з лікарем Габріелем Люном.

"Досвід решти світу показує, що це (зростання кількості інфікованих. - Ред.) неможливо стримати, - попереджає Максиміліан Бутек (Maximilian Butek), голова Німецької торгової палати в Шанхаї. - Компанії ризикують, що заразяться всі їхні співробітники, і тоді на заводах нікого не залишиться".

Volkswagen все ще бореться з наслідками пандемії та проблемами з доставкою електронних компонентів. За перші одинадцять місяців 2022 року концерн із Вольфсбурга продав на 9,2 відсотка менше автомобілів, ніж за такий самий період минулого року. Однак у листопаді в Західній Європі спостерігалася особливо чітко виражена тенденція до зростання - продажі зросли майже на третину, до 247 700 автомобілів. Таким чином, регіон випередив навіть найважливіший для Volkswagen ринок - Китай, де продажі в листопаді впали майже на вісім відсотків.