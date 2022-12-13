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Сутички на кордоні між Індією і Китаєм. Чому в цьому регіоні неспокійно
15:52 13.12.2022 |
Індія стверджує, що її військові зіткнулися з китайськими солдатами у спірній зоні вздовж кордону. Це перший такий інцидент за понад рік.
Напруга вздовж найдовшого спірного кордону у світі не послаблюється віддавна. Обидві сторони претендують на значні території там.
І обидві країни вели дипломатичну роботу, щоб знизити напруженість після того, як у 2020 році під час великих сутичок на кордоні загинули щонайменше 24 військових.
Але в понеділок індійська армія офіційно повідомила, що минулої п'ятниці знов було зіткнення в секторі Таванг у штаті Аруначал-Прадеш, на сході Індії.
Обидві сторони взяли участь у зіткненні, кілька солдатів отримали легкі поранення.
За даними агентства Reuters, принаймні шість індійських військовослужбовців мають поранення.
"Обидві сторони негайно вийшли з цього району", - повідомила індійська армія.
У повідомленні також йдеться про те, що командири обох сторін провели нараду одразу після цього, щоб "відновити мир і спокій".
Міністр оборони Індії Раджнат Сінгх, який звернувся до законодавців у парламенті у вівторок, сказав, що зіткнення почалося, коли китайські війська "вторглися на територію Індії" та "в односторонньому порядку спробували змінити статус-кво" вздовж спірного кордону поблизу району Янцзи.
Він сказав, що індійські солдати відповіли твердо і не дали китайській армії "переступити на нашу територію", змусивши їх повернутися на свої пости.
Міністерство закордонних справ Китаю не повідомило подробиць інциденту, але зазначило, що, за його інформацією, ситуація на кордоні з Індією "загалом стабільна".
Китай та Індія мають спірний кордон завдовжки 3 440 км, який називається лінією фактичного контролю (LAC). Кордон визначений погано. Через річки, озера та сніги в цьому районі лінія розмежування може зміщуватись, через що солдати стикаються, часом це призводить до конфронтації.
Напруженість іноді переростає в сутички. Однак обидві сторони намагалися зменшити напруженість після великої битви в червні 2020 року в долині Галван в регіоні Ладакх, де загинуло 20 індійських солдатів і щонайменше четверо китайських військових.
Той бій, який вівся за допомогою палиць, а не зброї, став першим смертельним зіткненням між двома сторонами в регіоні за 45 років.
Ще одне зіткнення сталося у січні 2021 року, в результаті було поранено військовослужбовців обох сторін. Це відбулося на кордоні між Китаєм та індійським штатом Сіккім, затиснутим між Бутаном і Непалом.
У вересні обидві країни погодилися відійти від спірної території вздовж віддаленого західного кордону Гімалаїв. Виведення військ почали обидві сторони.
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