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АНАЛІТИКА

Економіка ЄС не зазнала суттєвого впливу від запроваджених санкцій проти РФ 

 

Згідно з оцінкою, підготовленої виконавчим органом блоку, вплив санкцій проти РФ на економіку ЄС в основному обмежився кількома конкретними секторами.

Про це повідомляє Bloomberg.

За словами агентства, на кінець листопада ЄС схвалив понад 150 національних заходів для пом'якшення шоку від вторгнення Росії в Україну в рамках тимчасової кризової системи. Згідно з оцінкою, ці заходи становлять 525,5 млрд євро.

Перед вторгненням Росії очікувалося, що економіка ЄС значно розшириться, в основному повернувшись до рівня виробництва до пандемії. Натомість війна призвела до зростання цін і збоїв у ланцюжках постачання, а також створила навантаження на державні фінанси, оскільки уряди намагаються пом'якшити наслідки різкого зростання цін на енергоносії. 

Сплеск цін на енергоносії був особливо сильним у ЄС порівняно зі США та Японією, створюючи проблеми для конкурентоспроможності та призводячи до скорочення виробництва на кількох заводах. Згідно з оцінкою, заходи, запроваджені державами-членами для обмеження впливу високих цін на енергію на домогосподарства та компанії, матимуть чисті бюджетні витрати у 0,9% ВВП ЄС у 2022 році.

Хоча ВВП ЄС зріс у першій половині цього року, річний рівень інфляції в блоці досяг 11,5% у жовтні, а зростання було нерівномірним у всьому блоці, деякі країни фіксували низькі або негативні темпи. 

Експортні обмеження ЄС були розроблені, щоб мінімізувати вплив на ланцюги поставок. Імпорт з Росії впав приблизно до 9% від загальної в'їзної торгівлі з 40%-45% до війни, причому ключовий імпорт замінили такі країни, як Туреччина, Бразилія, Південна Корея та Індія. Проте, заборона на деревину сприяла зростанню цін, і деякі проблеми з постачанням фанери та дуба залишаються.
За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: ЄС
 

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