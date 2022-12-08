Технологічна галузь Європи цього року втратила понад $400 мільярдів, – звіт

Загальна вартість усіх державних і приватних європейських технологічних компаній впала до $2,7 трлн з піку в $3,1 трлн наприкінці 2021 року.

Про це повідомляє компанія венчурного капіталу Atomico у своєму щорічному звіті, передає CNBC.

Очікується, що загальне фінансування венчурного капіталу європейських стартапів цього року впаде на 18%, до $85 млрд, згідно зі звітом Atomico, який базується на кількісних даних і опитуваннях у 41 країні.

Зазначається, що іноземні інвестори значною мірою відступили від технологічного сектора континенту, причому кількість активних американських інвесторів у "мега-раундах" на $100 млн або більше впала на 22% порівняно з минулим роком.

Згідно з даними Atomico, технологічна галузь Європи цього року втратила понад $400 млрд.

Зазнаається, що федеральна резервна система та інші центральні банки підвищують ставки та скасовують стимули епохи пандемії, щоб запобігти різкому зростанню інфляції. Це спонукало інвесторів переглянути свою позицію щодо збиткових технологічних компаній, вартість яких зазвичай базується на очікуванні майбутніх грошових потоків.

"Це був важкий рік - війна в Україні, інфляція, підвищення процентних ставок, геополітична напруженість на всьому континенті. Це найскладніше макроекономічне середовище з часів світової фінансової кризи", - сказав партнер Atomico Том Вемаєр.

У Європі ринкова вартість деяких компаній різко впала. Klarna, шведська група "купуй зараз, плати пізніше", знизила свою оцінку на 85%, з $45,6 млрд до $6,7 млрд у так званому "раунді зниження". Акції музичного потокового сервісу Spotify, тим часом, впали понад 60% за останній рік.

Згідно зі звітом Atomico, цього року очікується, що загальне фінансування венчурного капіталу європейських стартапів знизиться до $85 млрд. Це на 18% менше, ніж у 2021 році, коли європейські стартапи зібрали понад $100 млрд.

Тим не менш, це друга за величиною сума, яка коли-небудь була інвестована в європейську технологічну екосистему на сьогоднішній день, заявили в Atomico. Минулого року європейські технологічні інвестиції побили рекорди, оскільки участь інвесторів із США зросла до нових висот.

Цього року ця тенденція змінилася, й іноземні інвестори в основному відступили. Кількість активних американських інвесторів у "мегараундах" на $100 млн, або більше впала на 22% порівняно з минулим роком.

За словами Atomico, у першій половині 2022 року технологічний сектор Європи був на висоті, а рівень інвестицій досі на 4% вищий, ніж у той самий момент у 2021 році.

Однак інвестиції почали сповільнюватися з липня і сповільнювались далі протягом серпня та вересня. Відтоді щомісячні інвестиції становили в середньому від $3 млрд до $5 млрд, що відповідає рівню 2018 року.

Темпи створення єдинорогів також сповільнилися: кількість нових єдинорогів вартістю понад $1 млрд у 2022 році впала до 31 зі 105 минулого року.

Тим часом, публічні біржі практично зникли. За даними Atomico, у 2022 році в усьому світі відбулося лише три IPO технологічних компаній з ринковою капіталізацією $1 млрд або більше, причому два відбулися в Європі. У 2021 році таких IPO було 86.

Також регіон не був захищений від хвилі звільнень технічних працівників. Відповідно до звіту, компанії зі штаб-квартирами в Європі цього року звільнили понад 14 тис. співробітників, що становить 7% від загальної кількості звільнень у всьому світі.