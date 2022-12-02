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Перевезення російської нафти стрімко дорожчає в очікуванні ембарго від ЄС
12:00 02.12.2022 |
Транспортування російської нафти з Балтійського моря в Індію подорожчало до 15 млн доларів з 11,5 млн доларів раніше для поставок після 5 грудня, коли запрацює нафтове ембарго ЄС проти РФ.
Про це повідомляє Bloomberg.
Ті судновласники, які після початку дії ембарго готові надалі завантажувати російську нафту, намагаються стягувати додаткову плату за ризик. За словами брокерів, ставки транспортування з Балтійського моря в Індію обговорюються на рівні близько 15 млн дол, або 20 дол за барель, для поставок після 5 грудня. Таке подорожчання ж суттєвим порівняно зі ставкою у 9-11,5 млн дол раніше.
Зменшення кількості вільних суден і необхідність перенаправлення російської нафти від традиційних покупців у Європі до нових покупців в Азії та на Близькому Сході також сприяють підвищенню цін.
Водночас непомірна вартість фрахту знижує вартість російської нафти у портах, оскільки продавці намагаються забезпечити конкурентоспроможну кінцеву ціну нафти на ринку.
Учасники світового судноплавного ринку також очікують деталей щодо обмеження ціни на російську нафту країнами G7, що може звільнити поставки російської нафти від санкцій ЄС, якщо вони торгуються за ціною, нижче граничної межі. Наразі обговорюється "стеля" у 60 доларів за барель - приблизно на такому рівні наразі і торгується російська еталонна марка нафти Urals.
Проте відсутність ясності щодо майбутніх правил сприяє створенню "тіньового флоту" танкерів із невідомими власникам, які готові продовжувати працювати з російською нафтою попри загрозу санкцій. Це здебільшого старі суден, багато з яких мають досвід роботи з іншими підсанкційними режимами, ннаприкла - Іраном.
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