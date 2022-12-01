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МВФ дав невтішний прогноз щодо бідності в Азії і на Кавказі через війну в Україні
09:24 01.12.2022 |
Міжнародний валютний фонд (МВФ) прогнозує, що війна Росії в Україні може підвищити рівень бідності на Кавказі і у Центральній Азії через зростання вартості життя і зниження обсягів грошових переказів від заробітчан у Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на портал imf.org.
Як повідомляють аналітики МВФ, коли Росія вторглася в Україну в лютому 2022 року, очікувалося, що країни Кавказу та Центральної Азії будуть одними з найбільш постраждалих від наслідків війни через їх близькість і тісні економічні зв'язки з Росією.
"Але, як не дивно, економічна активність у більшості країн регіону поки що залишається на нормальному рівні, частково завдяки неочікуваним позитивним ефектам, зокрема різкому зростанню доходів і фінансових надходжень до регіону", - зазначають експерти.
Проте, незважаючи на ці додаткові ефекти, регіональний економічний прогноз, що його наразі наводить МВФ, засвідчує, що війна в Україні може підвищити рівень бідності приблизно на 1 в. п. у кавказьких та центральноазіатських країнах. Станеться це насамперед через інфляційні процеси та зменшення обсягів грошових переказів. Це означає, що найближчими роками майже 1 млн людей можуть стати біднішими.
"Найбідніші люди в найбідніших країнах понесуть тягар війни. Ще до війни в регіоні зростала інфляція. Однак вплив війни на світові ціни на продовольство та енергоносії погіршив перспективи інфляції. Хоча зараз ціни на продукти харчування нижчі за довоєнний рівень, вони все одно значно вищі за середні показники 2021 року", - зауважують в МВФ.
Високі ціни на продукти харчування спричиняють особливе занепокоєння у сімей з низьким доходом, які практично не мають заощаджень, а більшу частку свого доходу витрачають на їжу - від 60 до 70%. Така ситуація в Азербайджані, Киргизії і Таджикистані.
Ще один фактор, що впливає на зубожіння населення цього регіону, - це зниження обсягів грошових переказів з Росії, оскільки більшість людей повернулися із заробітків додому, а тривалі санкції проти Росії змінили ринок праці у цій країні. Це призводить до постійних змін у моделях міграції та падіння обсягів грошових переказів з Росії. Так, у Вірменії, Грузії, Киргизії, Таджикистані та Узбекистані грошові перекази становили від 10 до 30% ВВП.
"Росія є найважливішим джерелом грошових переказів для більшості з цих країн, особливо для Киргизії та Таджикистану. Історично грошові перекази з Росії тісно пов'язані з ВВП Росії - чим вищий ВВП, тим вищий рівень грошових переказів", - пояснюють аналітики МВФ.
Однак падіння грошових потоків із Росії може бути значним, враховуючи прогнозовані втрати ВВП Росії. У свою чергу, це неабияк позначиться на багатьох родинах, які покладаються на ці кошти як на джерело доходу.
Експерти Фонду відзначають, що ймовірніше знадобиться додаткова цільова підтримка країнам у цьому регіоні, якщо інфляційні очікування і зниження рівня грошових переказів триватимуть.
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