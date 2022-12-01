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Німеччина вслід за низкою країн ЄС вирішила вийти з Енергетичної хартії
08:38 01.12.2022 |
Німеччина офіційно вирішила відмовитися від міжнародної енергетичної угоди, яку компанії, що видобувають викопне паливо, використовували для протидії заходам по боротьбі зі зміною клімату.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє AP.
Цей крок слідує за аналогічними рішеннями Італії, Франції, Іспанії та інших європейських країн про вихід з Енергетичної хартії 1998 року, яка включає положення, спрямовані на захист іноземних інвестицій в енергетичний сектор країни.
"Це правда, що Енергетична хартія розроблена і діє всупереч Паризькій (кліматичній) угоді", - сказав міністр економіки Німеччини Роберт Габек, посилаючись на справи, порушені німецькими комунальними компаніями проти рішення уряду Нідерландів припинити спалювання вугілля.
Габек, член екологічної партії "Зелені", підтримав заклики учасників кліматичних кампаній до Європейського Союзу в цілому вийти з пакту.
У середу голландський суд постановив, що німецькі енергетичні компанії RWE і Uniper не можуть отримати мільярди євро в якості компенсації за прибуток, втрачений через заборону Нідерландів на роботу вугільних електростанцій з 2030 року і далі.
Оскільки Договір до Енергетичної хартії продовжує діяти протягом 20 років після виходу країн з нього, обидві компанії можуть мати право на компенсацію в рамках міжнародного арбітражного процесу, який має завершитися наступного року.
Європейська комісія закликала не виходити з Договору до Енергетичної хартії, а підтримати реформу, яка передбачала виняток для ЄС щодо поетапної відмови від захисту проєктів з видобутку викопного палива протягом наступних 10 років.
Нагадаємо, в червні Росія та Білорусь позбулися статусу спостерігачів в Енергетичній хартії. Крім того, було тимчасово призупинене застосування Договору до Енергетичної хартії щодо Білорусі.
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