Єврокомісія рекомендувала призупинити виділення Угорщині 7,5 млрд євро

Європейська комісія рекомендувала в середу заморозити виділення 7,5 мільярда євро з фондів ЄС для Угорщини через проблеми з верховенством права.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Euronews.

До 19 листопада Будапешт мав провести 17 реформ, узгоджених з Єврокомісією влітку, щоб уникнути заморожування, яким погрожував Брюссель в рамках свого механізму верховенства права.

"Незважаючи на те, що низка реформ була проведена або триває, Угорщина не змогла адекватно реалізувати основні аспекти необхідних 17 коригувальних заходів... як вона зобов'язалася", - заявили в Комісії.

"В результаті, Комісія вирішила зберегти свою початкову пропозицію від 18 вересня щодо призупинення 65% зобов'язань за трьома операційними програмами в рамках політики згуртованості на суму 7,5 млрд євро", - додали в Єврокомісії.

Комісар з питань бюджету Йоганнес Ган заявив, що новий механізм обумовленості верховенства права є "правильним інструментом для застосування", оскільки в іншому випадку ці реформи "ніколи б не відбулися ".

Тим часом Комісія схвалила план відновлення Угорщини після COVID-19 на суму 5,8 млрд євро - крок, який необхідно зробити до кінця року, оскільки Угорщина є єдиною країною-членом ЄС, яка ще не затвердила свій план.

Але Брюссель поставив певні умови, вимагаючи від Будапешта досягти 27 так званих "надважливих етапів" для того, щоб отримати ці кошти.

Віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс підкреслив, що "всі основні етапи повинні бути виконані в повному обсязі, перш ніж Угорщина зможе подати свій запит на виплату".

"Коротше кажучи, кошти не надійдуть доти, доки не будуть належним чином виконані основні етапи", - додав він.

Країни ЄС повинні будуть проголосувати за схвалення двох рекомендацій Єврокомісії кваліфікованою більшістю голосів, необхідною для того, щоб обидва рішення були прийняті.

Голосування може відбутися не раніше 6 грудня, коли міністри економіки зберуться в Брюсселі на зустріч Ecofin, на якій Будапешт заблокував прийняття глобального корпоративного податку.

Такі вето Будапешта були розцінені іншими країнами-членами як шантаж і спроби Угорщини домогтися поступок в інших питаннях, включаючи доступ до фондів ЄС, підтримку України і санкції проти Росії.

Ган пояснив, що якщо Рада ЄС прийме рекомендацію заморозити 7,5 мільярдів євро з фондів згуртованості, Єврокомісія "буде здійснювати моніторинг з метою якнайшвидшого скасування цього заходу, але тільки проблеми будуть вирішені".

Минулого тижня депутати Європарламенту переважною більшістю голосів підтримали резолюцію із закликом заморозити кошти ЄС для Угорщини через порушення верховенства права - 416 голосів "за" і 124 "проти".