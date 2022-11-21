Прихильники жорсткого Brexit обурені намірами уряду Британії пом'якшити умови торгівлі з ЄС

Уряд Великої Британії намагається вгамувати обурення прихильників жорсткого курсу відносин із Європейським Союзом після того, як стало відомо, що в Лондоні розглядають можливість укладання торговельної угоди з Брюсселем за "швейцарським" зразком.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

У неділю видання The Sunday Times повідомило, що британські урядовці почали фактичний перегляд торговельної угоди щодо Brexit, запропонованої ЄС минулого року, яка дозволить позбутися 80% перевірок між Великою Британією та Північною Ірландією та відкриє Лондону доступ до єдиного ринку.

Цей крок вимагатиме від Британії зобов'язань щодо узгодження - принаймні тимчасового - стандартів у сфері харчових продуктів та сільського господарства, що прихильники жорсткого Brexit вважають неприйнятним як підпорядкування контролю Брюсселю.

За даними джерел The Sunday Times, перегляд угоди на "швейцарський" кшталт є спробою британського прем'єра Ріші Сунака уникнути торгової війни з ЄС та вирішити суперечку щодо Північноірландського протоколу.

Останній міністр з питань Brexit (цю посаду було ліквідовано після виходу Британії з ЄС у січні 2020-го) Стівен Барклі заявив, що не підтримує зміну умов торгівлі з Євросоюзом. "Я хочу максимізувати можливості, які пропонує Brexit", - сказав Барклі в етері Sky News.

Представник уряду Британії заявив, що інформація про "швейцарську" угоду - це "категорична неправда".

"Brexit означає, що нам ніколи більше не доведеться приймати відносини з Європою, які б передбачали повернення до свободи пересування, непотрібних виплат Європейському Союзу або ставили під загрозу повну вигоду від торговельних угод, які ми зараз можемо укладати по всьому світу", - наголосив він.

Нагадаємо, митний кордон між ЄС та Британією на острові Ірландія є одним із головних протиріч після Brexit. Задля дотримання умов угоди 1998 року, що поклала край тривалому конфлікту у регіоні, "жорсткий" кордон між Ірландією та Північною Ірландією вирішили не повертати, натомість митні перевірки мали відбуватися у портах Північної Ірландії.

Проте цей результат розлютив північноірландських юніоністів, які вбачають у цьому посягання на належність регіону до складу Сполученого Королівства, на додачу до економічних труднощів. У підсумку юніоністи вимагають від Лондона переглянути чи зовсім скасувати дію Північноірландського протоколу - частину угоди про Brexit, де прописані ці умови.

Зрештою, позиція юніоністів призвела до оголошення перевиборів до парламенту Північної Ірландії, які мають відбутися до березня 2023 року.