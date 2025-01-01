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АНАЛІТИКА

У Швейцарії вступила на посаду нова президентка

 

У Швейцарії вступила на посаду президента країни Карін Келлер-Зуттер, яка до цього була міністеркою фінансів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Temps.

З 1 січня Келлер-Зуттер змінила на посаді президента Віолу Амхерд.

У своєму новорічному зверненні нова президентка висловила оптимізм. Незважаючи на невизначеність, вона вірить у свою країну та її інститути.

"Це знову був насичений подіями рік. Я б хотіла сказати, що наступний рік буде більш спокійним. Але я не знаю, яким буде 2025 рік, так само як і ви", - зазначила вона.

Келлер-Зуттер висловила задоволення тим, що демократія і верховенство закону в країні працюють, і високо оцінила почуття єдності швейцарського народу.

"Кожен із нас має відіграти свою роль у цьому спільному проєкті. І це стосується і 2025 року", - підсумувала нова президентка.

11 грудня Федеральні збори Швейцарії повідомили, що Келлер-Зуттер було обрано президенткою на 2025 рік, наприкінці наступного року термін її повноважень спливе.

Також нещодавно стало відомо, що у 2026 році Швейцарія втретє очолить Організацію з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ), після головування у 1996 та 2014 роках.

Міністр закордонних справ Швейцарії Іньяціо Кассіс 19 грудня офіційно повідомив Мальту, яка нині головує в ОБСЄ, про наміри головувати в Організації у 2026 році.
 

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