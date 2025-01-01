Болгарія та Румунія з 1 січня стали повноправними членами Шенгенської зони

Болгарія і Румунія зустріли Новий рік повним вступом до безпаспортної Шенгенської зони Європейського Союзу. Це дасть новий імпульс розвитку їхніх економік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

ЄС уже дозволив Болгарії та Румунії безпаспортні поїздки повітрям і морем у березні минулого року. Але обидві країни давно заявляють, що усунення контролю на сухопутних кордонах є ключовим фактором.

За даними аналізу Болгарської академії наук, без черг на кордоні все населення Болгарії могло б заощадити час, еквівалентний 242 тисячам днів очікування на контрольно-пропускних пунктах.

У тому ж дослідженні було виявлено значні економічні вигоди: за оцінками, прямий вплив повного членства в Шенгенській зоні на Болгарію, одного з найбідніших членів ЄС, може становити 866 млн євро на рік.

Ключові виробники, зокрема з автомобільної промисловості, на частку якої припадає близько 15% економіки Румунії та 4% економіки Болгарії, також зітхають із полегшенням.

"Це найкраща новина, яку ми могли отримати в період, відзначений великою невизначеністю для автомобільної промисловості загалом", - сказав Адріан Санду, голова Асоціації автовиробників Румунії. Він підрахував, що перебування поза Шенгеном обходиться автомобільній промисловості країни в 180 тисяч євро на день.

Другий клас

Через тривале очікування багато хто з 19 млн румунів і 6 млн болгар заявили, що почуваються в ЄС громадянами другого сорту.

Однак Шенген, про який вони мріяли, поступово стає іншим. Це пов'язано з новими обмеженнями, вже запровадженими в інших місцях у зоні без паспортів. Наприклад, Німеччина, колись чемпіонка відкритих кордонів, знову ввела контроль на кордонах зі своїми сусідами по ЄС.

Тим часом антимігрантські настрої, що зростають, посилюють підтримку крайніх правих по всьому ЄС, і Румунія та Болгарія не є винятком. Суперечки з приводу міграції призвели до затримок повного вступу Болгарії та Румунії до Шенгенської зони, оскільки обидві країни намагалися заспокоїти занепокоєння Австрії з цього питання.

А оскільки остаточне рішення про надання повного доступу до Шенгенської зони було ухвалено тільки 12 грудня, влада не змогла оперативно підготуватися до скасування прикордонного контролю.

Розклад руху поїздів Румунії на 2025 рік було затверджено до рішення про Шенгенську угоду. Це означає, що поїзди, як і раніше, мають зупинятися на 30 хвилин на кордоні для перевірки документів.

Шенгенська зона - це група європейських країн, які домовилися про скасування прикордонного контролю на внутрішніх кордонах, щоб полегшити пересування людей і товарів. Ця зона була створена в рамках Шенгенської угоди, підписаної 1985 року в селі Шенген (Люксембург).

Усередині зони можна вільно перетинати кордони без перевірки паспортів або віз. Для короткострокового перебування (до 90 днів протягом 180 днів) діє єдина Шенгенська віза, яка дає змогу відвідати всі країни зони.