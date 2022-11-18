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АНАЛІТИКА

Німеччина знайшла альтернативу швецарським боєприпасам

 

Німецький військово-промисловий концерн Rheinmetall інвестує у диверсифікацію і розширення потужностей для виробництва боєприпасів. Така потреба виникла через напад Росії на Україну, який спричинив підвищений попит у Європі, але й через труднощі у забезпеченні Києва снарядами для зенітних самохідних установок Gepard. Німеччина у період з липня до вересень передала Україні 30 "Гепардів", які мобільні і ефективні у вогневому ураженні як наземних, так і повітряних цілей. Зокрема, вони добре зарекомендували себе в ураженні дронів-камікадзе. Утім, Київ із самого початку говорить про загрозу гострого дефіциту снарядів для цих машин. Влітку Берлін передав 60 тисяч снарядів з власних складів. Ще 12,4 тисячі снарядів поставити не вдалося, оскільки цьому на заваді стала Швейцарія. Річ у тім, що ці снаряди були вироблені на швейцарському заводі, який належить німецькому концерну Rheinmetall - виробнику "Гепардів". Для реекспорту зброї у таких випадках потрібна згода уряду країни-виробника. Однак уряд у Берні на початку листопада вже вдруге відмовив Берліну у передачі снарядів Україні, пославшись на нейтралітет Швейцарії, який не дозволяє постачати зброю і амуніцію у регіони, в яких триває війна.

Рішення на перспективу

Питання, як покрити нагальний дефіцит боєприпасів для "Гепардів", залишається відкритим. Як пишуть німецькі фахові видання з посиланням на свої джерела, спроби німецького уряду роздобути снаряди 35-міліметрового калібру поки були безрезультатними. Такі снаряди є у Норвегії, але до них, як повідомляє часопис Німецького об'єднання Бундесверу (Deutscher Bundeswehrverband), виникли запитання щодо якості. А звернення до Бразилії залишилися безрезультатними.

Натомість знайшлося стратегічне рішення, яке допоможе розв'язати проблему принаймні у середньостроковій перспективі. Німецький оборонний концерн Rheinmetall цього тижня оголосив про купівлю іспанської компанії Expal Systems за 1,2 мільярда доларів. Очікується, що угоду буде закрито до середини 2023 року. Expal Systems - один з найбільших у світі виробників боєприпасів. За оцінками менеджменту Rheinmetall, іспанські заводи компанії зможуть у стислі терміни збільшити обсяги виробництва і оборот з 400 до 700 мільйонів євро на рік. "Ці заводи сучасні і високоавтоматизовані", - зазначив глава правління німецького концерну Армін Папперґер (Armin Papperger) в інтерв'ю виданню Handelsblatt.

Іспанські заводи виробляють, зокрема, від 250 до 300 тисяч артилерійських снарядів на рік. Натомість Rheinmetall - лише 80 тисяч. Армін Папперґер повідомив, що у майбутньому Expal Systems зможе виробляти і снаряди для "Гепардів". Придбання іспанських заводів - дуже перспективна інвестиція для німецького концерну. Після нападу Росії на Україну чимало країн НАТО заявили про плани поповнити і модернізувати свої арсенали. Лише німецький уряд, зазначає Handelsblatt, планує витратити на поповнення запасів амуніції на складах Бундесверу у наступні роки до 20 мільярдів євро.
За матеріалами: Deutsche Welle
 

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