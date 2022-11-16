Росія вимагає відновити експорт аміаку через Україну в обмін на продовження «зернової угоди», – FT

В обмін на продовження "зернової угоди" про експорт українського зерна з чорноморських портів Росія вимагає відновити експорт аміаку трубопроводом "Тольятті - Одеса", а також вивести з-під дії санкцій "Россєльхозбанк".

Про це пише Financial Times із посиланням на власні джерела, обізнані із ходом переговорів.

За словами чотирьох співрозмовників видання, учасники переговорів переконані, що Росія погодиться продовжити дію "зернової угоди", яка спливає у суботу, після досягнення компромісу у питанні платежів за експорт російської сільськогосподарської продукції та відновлення роботи аміакопроводу для експорту російських добрив, який проходить через Україну.

Один із співрозмовників зазначив, що в ході переговорів російська сторона визнала, що найважливішою вимогою було саме відновлення експорту аміаку через Україну.

Видання зауважує, що відновлення роботи аміакопроводу, який транспортував близько 2,3 мільйона тонн аміаку до початку повномасштабного вторгнення, міг би дати Москві додаткові $2,4 мільярда доходу від експорту в той час, коли західні санкції перешкоджають їй продавати власне зерно та добрива.

За словами джерел, Москва також вимагала від США та ЄС зняти санкції, які закрили доступ державному "Россєльхозбанку" до системи фінансових платежів Swift.

Двоє співрозмовників стверджують, що США можуть допомогти відновити кореспондентські відносини для цього російського банку з американськими банками замість того, щоб відновити його доступ до Swift.

Речник ООН з питань Чорноморської зернової ініціативи Ісміні Палла офіційно відповився коментувати цю інформації.

"Дискусії щодо продовження Чорноморської зернової ініціативи з усіма сторонами тривають на різних рівнях. На даному етапі ми не маємо про що повідомляти", - зауважив представник ООН.

Своєю чергою міністр закордонних справ РФ Сєргєй Лавров провів зустріч з генсеком ООН Антоніу Гутеррішем на полях саміту G20 на Балі. За її підсумками Лавров заявив, що очільник ООН дав йому письмові запевнення щодо "добрих намірів" США та ЄС, які усунуть перешкоди для експорту російського зерна та добрив.

За його словами, ООН пообіцяла, що всі економічні оператори, які беруть участь у експорті російських добрив і зернових не зазнають санкцій за торгівлю російським зерном. Лавров заявив, що ці домовленості передбачають дозвіл російським кораблям заходити в європейські порти, а також відновлення повноцінної роботи "Россєльхозбанку".

Раніше Financial Times із посиланням на джерела повідомила, що ООН домовляється з Україною та РФ про відновлення роботи аміакопроводу "Тольятті - Одеса". Своєю чергою президент Володимир Зеленський заявляв, що підтримає ідею відновлення експорту російського аміаку через Україну лише в тому випадку, якщо РФ поверне українських військовополонених.

Нагадаємо, угода про створення "зернового коридору" була підписана 22 липня у Стамбулі у присутності президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана та генсека ООН Антоніу Гутерріша. Підписи під двома відповідними документами поставили представники України, Росії, ООН та Туреччини. Йдеться про розблокування трьох українських портів: "Одеса" "Чорноморськ" та "Південний".

31 жовтня Міноборони Росії заявило про припинення руху суден "зерновим коридором" із Стамбулу до українських портів, оскільки цей коридор нібито використовується у військових цілях.

Того ж дня президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна продовжує виконання зерної ініціативи в рамках домовленостей з ООН і Туреччиною і сподівається, що сторони-партнери "заспокоять" риторику РФ, яка оголосила про вихід із "зернової угоди".

Утім, уже 2 листопада Росія вирішила відновити участь у чорноморській зерновій ініціативі. У Міноборони РФ заявили, що за сприяння ООН та Туреччини Росія отримала "письмові гарантії від України щодо невикористання зернового коридору для ведення бойових дій". Пізніше в МЗС України спростували ці заяви та заявили, що Київ не брав на себе жодних нових зобов'язань щодо "зернової угоди".