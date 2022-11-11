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Танкери з російською нафтою можуть застрягнути у морі через обмеження цін, – Reuters
17:17 11.11.2022 |
Танкери з російською нафтою ризикують залишитися в морі, якщо глобальні страхі компанії не отримають ясності щодо незавершеного плану країн "Великої сімки" (G7) та Європейського Союзу щодо обмеження ціни на нафту з Росії.
Про це повідомляє Reuters із посиланням на двох топменеджерів у галузі страхування.
Вони зауважують, що до очікуваного початку запровадження обмеження цін на російську нафту з 5 грудня залишилося всього три тижні, однак повного розуміння, як працюватиме цей механізм досі немає.
Через це страхові компанії занепокоєні можливим сценарієм, за якого під час перевезення нафти морем виявиться, що вона насправді була продана вище максимальної ціни. Це спричинило б скасування страхового покриття, а також відмову покупців прийняти вантаж, що призвело б до фінансових і логістичних проблем.
"Якщо часу буде надто мало, я думаю, у кожного буде план "Б", щоб зменшити ризик, розірвати контракт, триматися подалі, можливо, не укладати жодних нових контрактів, доки не буде певної ясності", - сказав Джордж Волошин, глобальний експерт із боротьби з фінансовими злочинами асоціації ACAMS, яка консультує банкірів, трейдерів і страховиків нафтової промисловості.
Він зауважив, що якщо страхування вантажу доведеться скасувати посеред рейсу, покупцям і трейдерам довелося б вирішувати, що робити з вантажем, який потенційно може потрапити під санкції.
Офіційний представник Європейської комісії у своєму коментарі зазначив, що ЄС усвідомлює, що знадобиться врегулювати набагато більше деталей для застосування механізму обмеження цін на російську нафту, але це питання має розглядатися на рівні G7.
Посол Державного департаменту США Джеймс О'Браєн, який очолює координацію санкцій проти Росії, заявив, що країни G7 врахують всі деталі і що наразі тривають технічні переговори щодо запровадження цього механізму.
Водночас якщо нестача інформації про нові обмеження збережеться, то нафтоналивні танкери можуть залишитися без страховки та застрягнути поблизу портів, зазначають джерела агентства. Це створить серйозну загрозу безпеці сусідніх країн у випадку розливу нафти.
"У такій ситуації судно опиниться поза зоною покриття ризику, фінансові та технічні послуги будуть відкликані, і ніхто не прийматиме вантаж", - сказав голова відділу претензій британської компанії Global ship Insurer North Майк Солтхаус. За його словами, з іншого боку ніхто не захоче, щоби незастраховані судна стояли біля берегів.
Солтхаус додав, що власник судна "враховуватиме це при ухваленні будь-якого рішення про перевезення вантажів у майбутньому", і припустив, що це стане стримуючим фактором для постачання нафти.
Як повідомлялося, на початку жовтня набув чинності восьмий пакет санкцій Євросоюзу проти Росії, який, зокрема, передбачає юридичну базу для запровадження обмеження цін на російську нафту.
Своєю чергою країни G7 обговорюють можливість встановити граничну ціну на російську нафту. Міністри фінансів країн "Великої сімки" 2 вересня заявили, що домовилися про запровадження обмеження ціни на нафту з Росії з 5 грудня 2022 року, на нафтопродукти - з лютого 2023 року.
У відповідь віце-прем'єр Росії Олександр Новак попередив, що Росія відмовиться постачати нафту та нафтопродукти країнам, які запровадять обмеження цін.
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