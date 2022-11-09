TSMC побудує в Аризоні ще один завод за $12 млрд - там випускатимуть 3-нм чіпи

Тайванська TSMC готується реалізувати черговий проект з багатомільярдними інвестиціями - компанія має намір розширити фабрику чіпів, що добудовується в Аризоні (США). Найближчими місяцями виробник має намір анонсувати будівництво передового заводу на північ від Фенікса, поряд з уже зведеними потужностями, будівництво яких анонсували ще 2020 року. Обсяги інвестицій, за деякими даними, будуть такими самими, що й 2 роки тому - $12 млрд.

Компанія почала активніше розвивати виробництво чіпів у США після того, як Вашингтон пообіцяв виробникам напівпровідників всілякі гранти та пільги за будівництво підприємств на американській території. Майбутній завод TSMC випускатиме чіпи відповідно до 3-нм техпроцесу, одного з найпередовіших на сьогодні.

У TSMC заявляють, що офіційна церемонія встановлення першої партії обладнання для виробництва чіпів на першому заводі в Аризоні відбудеться в грудні - початок будівництва було оголошено ще два роки тому, а початок виробництва намічено на 2024 рік. Якщо раніше компанія збиралася випускати в Аризоні 5-нм чіпи, то тепер йдеться про більш досконалі 4-нм варіанти. Масове виробництво має розпочатися у 2024 році. Про терміни введення в експлуатацію другого заводу поки що нічого невідомо.

Експансія побічно свідчить про оптимізм виробників щодо попиту на напівпровідники у довгостроковій перспективі, навіть на тлі невтішних ринкових показників цього року. Попит на деякі чіпи обвалився після дворічного стрімкого зростання під час пандемії, під час якої попит на комп'ютерну техніку та електроніку стрімко зростав. Багатьом компаніям, включаючи TSMC, довелося перейти в режим економії та урізати капітальні витрати на найближчу перспективу.

Незважаючи на спад в індустрії, керівництво напівпровідникових компаній все ще розраховує, що в наступному десятилітті глобальні продажі перевищать $1 трлн, тому інтенсивні інвестиції у виробничу інфраструктуру продовжуються, тим більше, що такі плани останніми роками активно підтримуються США та Європою, які сподіваються змістити центри сили » Напівпровідникової промисловості з Азії. Intel і Micron також намагаються заощадити в короткостроковій перспективі, при цьому інвестуючи великі кошти у майбутні проекти з розрахунку на великий попит.

Цього року США розподілили гранти на виробництво чіпів обсягом $39 млрд, самі кошти виділятимуться з наступного року. Крім цього, передбачено й податкові пільги на обладнання для випуску напівпровідників. У Європі також мають намір до 2030 року збільшити свою частку виробництва на глобальному ринку напівпровідників удвічі до 20%. Великі заводи зазвичай будуються та обладнуються кілька років, тому компанії мають приймати рішення про інвестиції заздалегідь.

Величезні субсидії у США та Європі на виробництво чіпів - відображення того, що політичні лідери усвідомили їхню критичну важливість у військовому та цивільному секторах. Активний розвиток відповідної індустрії в Китаї викликав глибоке занепокоєння на Заході, після чого США перестали просувати ідею свободи ринкових відносин і запровадили жорсткі санкції щодо китайських компаній, що передбачають заборону як експорту в країну передових чіпів, так і обладнання для їх виробництва.

Крім того, США та їхні союзники стурбовані тим, що найбільш передові технології виробництва напівпровідників зосереджені на Тайвані - острові, який Китай вважає частиною своєї території. Відомо, що окрім США у TSMC розглядають розширення виробництва в Японії та допускає будівництво багатомільярдного заводу в Сінгапурі.