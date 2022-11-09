Туреччина заборонила польоти через свою територію для вкрадених Росією літаків

Турецька авіаційна влада з 1 листопада заборонила проліт через повітряний простір країни для літаків з подвійною реєстрацією (тобто зареєстрованих у двох юрисдикціях).

Про це повідомляє російське інформагентство РБК із посиланням на гендиректора російського туроператора Pegas Touristik, члена ради директорів місцевої авіакомпанії Nordwind Ганна Підгірна та джерела ще у двох російських перевізниках.

Йдеться про літаки, які Росія відмовилася повертати власникам з інших країн і примусово зареєструвала у своєму реєстрі, тож формально вони отримали подвійну реєстрацію.

Через необхідність облітати Туреччину тривалість рейсів російських авіакомпаній, наприклад, до Єгипту зросла на 20-30 хвилин.

За даними Skyscanner, середній час польоту з Росії до Єгипту складає 5 годин 5 хвилин. Рейси на цьому напрямку є або плануються у російських авіакомпаній "Аерофлот", "Росія", Pegas Fly, Red Wings та iFly.

Мінтранс РФ має намір найближчим часом провести переговори з Туреччиною щодо цього питання, повідомив представник відомства.

Наприкінці травня аналогічне рішення щодо лайнерів Boeing та Airbus російських авіаперевізників, зареєстрованих у двох юрисдикціях, ухвалив Китай. За словами джерел РБК, після стандартної процедури актуалізації електронних досьє російські перевізники не змогли підтвердити Пекіну, що літаки було знято з реєстрації за кордоном.

Як повідомлялося, раніше Росія вже отримала від ICAO позначку "червоний прапор" за недостатнє забезпечення безпеки польотів. У червні Міжнародна організація цивільної авіації прийшла до висновку, що в Росії існує проблема із забезпеченням безпеки польотів, що в подальшому може призвести до виключення РФ з цієї організації.

Йдеться про те, що російські літаки мають реєстрацію в реєстрі цивільних повітряних суден більш ніж однієї країни, а тому постає проблема дійсності ліцензій на їхнє радіообладнання та сертифікатів льотної придатності в цілому.

Міжнародна організація цивільної авіації є спеціалізованою установою Організації Об'єднаних Націй та займається організацією і координацією міжнародного співробітництва держав у всіх аспектах діяльності цивільної авіації. Учасниками ІСАО є близько 190 держав, серед них й Україна.

Нагадаємо раніше РФ відмовилася повертати власникам літаки, які російські авіакомпанії використовували на умовах лізингу. Для цього влада РФ також ухвалила спеціальне законодавство про примусову реєстрацію літаків у своєму реєстрі, побоюючись, що російські авіакомпанії не зможуть виконувати польоти без повітряних суден світових виробників. Зокрема, санкції забороняють операційний лізинг літаків на користь російських перевізників. Тому в односторонньому порядку було розірвано договори лізингу понад 700 іноземних літаків, при цьому, 78 літаків російських перевізників таки заарештували за кордоном.