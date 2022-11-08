Замість Ле Пен: хто очолив ключову союзну Кремлю партію Франції

Ксенія Гуліа, RFI / Європейська правда

Марін Ле Пен остаточно поступилася місцем голови ультраправої партії "Національне об'єднання" (раніше - "Національний фронт").

Новим керівником був обраний 27-річний Жордан Барделла, який покликаний продовжити стратегію "нормалізації" партії.

Вибори, втім, відбулися на тлі расистського скандалу навколо одного з депутатів "Національного об'єднання", підтримку якому висловив Барделла.

Що чекати від нового лідера ключової опозиційної партії Франції? Зокрема, чи збереже вона свій проросійський курс?

Внутрішньосімейні вибори

Жордан Барделла - нова зірка серед французьких ультраправих. 27-річний політик став третім головою ультраправої французької партії за 50 років її існування і першим, хто не носить прізвище Ле Пен.

Утім, зовсім чужим цьому сімейству його також не назвеш - він супутник життя однієї з племінниць Марін Ле Пен, Нольвенн Олів'є.

5 листопада Барделла отримав майже 85% голосів членів "Національного об'єднання", упевнено випередивши свого суперника, мера Перпіньяна Луї Аліо (до слова, колишнього цивільного чоловіка Марін Ле Пен). Як компенсацію Луї Аліо отримав посаду першого віцеголови партії.

У виборах не брала участі Маріон Марешаль Ле Пен, інша племінниця Марін Ле Пен, яку довго вважали можливою наступницею. Однак перед президентськими виборами 2022 року вона вийшла з "Національного об'єднання" і приєдналася до ультраправого руху Еріка Земмура, який отримав у першому турі президентських виборів 7% голосів.

Зміна керівника партії не означає відмови Марін Ле Пен від президентських амбіцій.

Також це не означає зрушення партії в політичному курсі. Не дарма обраний новим головою "Національного об'єднання" Жордан Барделла підкреслив, що збирається працювати на Марін Ле Пен.

Остання залишається головою великої парламентської групи з 89 ультраправих депутатів у Національній асамблеї, яку називають "епіцентром" політичного впливу "Національного об'єднання". Такий результат останніх виборів до нижньої палати парламенту став історичним успіхом для партії.

Для порівняння, у попередньому складі асамблеї ультраправі мали вдесятеро менше представників.

Ле Пен ще торік пішла з посади голови партії, щоб зосередитися на президентській кампанії, під час якої вона знову вийшла до другого туру і знову програла Еммануелю Макрону, втім, набравши рекордні для ультраправого кандидата 41,5% у другому турі.

Тимчасово виконувати обов'язки партійного голови вже тоді був призначений Жордан Барделла.

"Дитина імміграції"

Новий лідер "Нацоб'єднання" виріс у бідному кварталі паризького передмістя Сен-Дені. Його батько - син іммігранта з Італії, мати - італійка родом із Турина.

Сам Барделла охоче представляється "дитиною імміграції".

Він вступив до "Національного фронту" ще підлітком, у 16 років, і швидко піднявся партійними кар'єрними сходами. У 23 роки Барделла очолив список ультраправої французької партії на виборах до Європарламенту, потім дійшов до місця першого віцеголови "Національного об'єднання" і виконувача обов'язків голови партії.

У своїх публічних виступах Барделла акцентує увагу на улюблених серед ультраправих темах безпеки, імміграції, ісламізму і вважається втіленням нового покоління політиків "Національного об'єднання".

Молодий політик покликаний завершити роботу з нормалізації іміджу партії.

У Франції цей курс, започаткований Марін Ле Пен, називають спробами зняти "диявольський образ" ("dédiabolisation") з ультраправої партії. Йдеться про спроби продемонструвати, що сучасне "Національне об'єднання" нібито не має нічого спільного з фашизмом, расизмом та антисемітизмом.

Утім, поки що новий лідер партії домігся лише протилежного ефекту. Вибори нового партійного керівника та його "коронація" відбулися на тлі расистського скандалу навколо одного з депутатів від "Національного об'єднання" Грегуара де Фурна.

Днями під час виступу в Національній асамблеї чорношкірого вкрай лівого парламентарія Карлоса Мартенса Білонго цей ультраправий депутат вигукнув: "Нехай він повертається в Африку" або "Нехай вони повертаються в Африку" (французькою мовою ці фрази звучать однаково).

Де Фурна, звинуваченого в расистському демарші, відсторонили від роботи в Національній асамблеї на два тижні. Сам він стверджує, що його слова неправильно інтерпретували, і вони стосувалися не депутата Карлоса Мартенса Білонго, а судна з мігрантами, заблокованого в Середземному морі. Цю тему якраз обговорювали в Національній асамблеї.

Новий керівник партії Жордан Барделла висловив підтримку однопартійцю, який оскандалився.

В ефірі телеканалу TF1 Барделла хоч і визнав, що мало місце "непорозуміння і, можливо, некоректність", але, за його словами, депутат "Національного об'єднання" "по суті, мав рацію".

Барделла стверджує, що нинішній уряд Франції, що, як він вважає, є союзником крайніх лівих, "намагається залякати опозицію" і перешкодити крайнім правим "порушувати питання імміграції".

Спроба відмежуватися від Кремля

Жордан Барделла вже зазнав критики з боку однопартійців, які звинувачують його в надмірній амбітності. Також йому закидають близькість до поглядів ідентитаристів та Еріка Земмура - адепта расистської теорії змови про так зване "велике заміщення" (плани заміни корінного християнського населення Франції мусульманськими мігрантами з Африки та Близького Сходу).

Сам Барделла заперечує ці звинувачення. "Я не використовую вираз "велике заміщення", як земмуристи, тому що це означало би, що існує змова з метою заміщення білого і християнського населення", - стверджує Барделла.

Але якщо Барделла і відкидає конспірологічну складову, він, тим не менш, говорить про "демографічний зсув, що відбувається майже повсюдно у Франції", і вважає, що "засуджувати заміну деяких наших звичаїв" не означає бути "ідентитаристом".

З огляду на впевнену перемогу на партійних виборах, Барделла може розраховувати на високий ступінь легітимності, однак на посаді голови партії він уже зіткнувся з фрондою.

Відомий і давній представник "Національного об'єднання", мер міста Енен-Бомон Стів Брівуа напередодні заявив про можливість "нової радикалізації" та "маргіналізації" партії за нового керівника.

За його словами, Барделла робить занадто сильний наголос на темах французької ідентичності та імміграції на шкоду соціальним проблемам.

"Цей поворот мене турбує. Я не хочу, щоб ми повернулися до того, чим "Нацфронт" був двадцять років тому", - заявив в ефірі Franceinfo Стів Брівуа, якого не взяли в новий виконком партії.

Що стосується війни Росії проти України, то Жордан Барделла нещодавно недвозначно засудив і назвав незаконними так звані "референдуми", організовані РФ з метою анексії ще чотирьох українських областей.

Однак при цьому він уточнює, що в Криму була "зовсім інша ситуація".

"Референдум у Криму не проходив у період війни і воєнних злочинів" і "Крим історично російський", - заявив Барделла в руслі лінії Марін Ле Пен, яка заперечує, що Крим був нелегально захоплений РФ.

Також він заявляв, що "Національне об'єднання" "завжди було проти енергетичних санкцій" ЄС проти Росії, які партія вважає контрпродуктивними, при цьому підтримує інші санкції, зокрема заборону на продаж напівпровідників, банківські обмеження, санкції проти "російських олігархів".

Під час виборчої кампанії цього року, що відбувалася одночасно з нападом РФ на Україну, Марін Ле Пен всіляко намагалася публічно дистанціюватися від Кремля. Наприклад, було вилучено з обігу передвиборчі буклети з фотографією Ле Пен поруч із Путіним під час їхньої зустрічі в Москві 2017 року.

З 2014 року, після того, як один із російських банків надав партії кредит, її звинувачують у зв'язках із російською владою.

Цей зв'язок залишається проблемою і для нового лідера "Національного об'єднання". Нещодавно Жордан Барделла обіцяв подавати до суду на кожного, хто буде "робити такі інсинуації".