Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Аномально тепла осінь в Європі обвалила ціни на газ і ламає плани Росії

Цього року кінець жовтня у Європі видався аномально теплим. На цьому тлі падають ціни на газ, адже сховища перед зимою заповнені, а ризик дефіциту через енергетичний демарш Росії все менший.

На півдні Франції та Іспанії, де зазвичай наприкінці жовтня - на початку листопада стає значно холодніше, цього року любителі покупатись насолоджуються температурою води 20-21 градус.

"Цей рік є винятковим, - каже Роуз-Марі Мартіні агентству Reuters, засмагаючи на пляжі в Ніцці. - Наприкінці жовтня зазвичай холоднішає, а до Дня всіх святих (1 листопада - Ред.) зазвичай йде дощ".

За останні 10 днів у Франції зафіксована температура на п'ять-шість градусів вище норми.

Про аномально теплий жовтень повідомляють і з Великої Британії.

Вчені стурбовані тим, що потепління, ймовірно, пов'язане з глобальними змінами клімату.

Але, з іншого боку, мільйонам європейців, стурбованим стрибком цін на пальне в Європі, поки що не доведеться вмикати опалення.

Тепла погода разом із заповненими газовими сховищами у Європі послабили побоювання щодо дефіциту газу цієї зими після того, як Росія припинила постачання газу до ЄС, вимагаючи зняти санкції з "Газпрому" та розблокувати "Північний потік-2", пише Bloomberg.

На ситуацію вже відреагували ринки. Під час понеділкових торгів ціни впали на 17%, падіння до серпневого піка цін на газ склало понад 70%. Біржові ціни на газ опустилися до 96,5 євро за МВт·год або $995,5 за тисячу кубометрів.

Таким чином вперше з 14 червня ціна на природний газ у Європі опустилася нижче за $1000 за тисячу кубометрів, свідчать дані біржі ICE.

Експерти зазначають, що аномально тепла погода у жовтні впливає на настрої покупців та на суттєве зниження використання газу.

Європейські країни споживають на 20% менше газу, ніж споживали у цю ж пору року минулого року, каже Том Маржец-Мансер із ICIS.

"Попит справді низький, як тому, що погода дуже м'яка, так і тому, що люди та підприємства починають економити", - сказав аналітик.

Ще одна причина зниження цін - заповненість європейських газових сховищ більш ніж на 90%.

Аномальні ціни

Ціни на енергоносії в усьому світі різко зросли після скасування карантину через COVID-19 і відновлення економіки в нормальному режимі. Багато робочих, промислових і рекреаційних місць відразу стали потребувати більше енергії , створюючи безпрецедентний тиск на постачальників.

Черговий стрибок цін стався в лютому цього року, після російського вторгнення в Україну. Уряди європейських країн шукали способи імпортувати менше енергії з Росії, яка раніше постачала 40% газу, який використовується в ЄС.

Влітку Росія сама почала штучно обмежувати постачання газу до Європи, щоб змусити Захід до перемовин і послаблення санкцій. В серпні ціни сягнули максимуму - $3500 за тисячу кубометрів.

Наприкінці вересня постачання з РФ припинилося повністю після вибухів на газогонах "Північний потік" та "Північний потік-2". Європа звинуватила у підриві Росію.

Москва ж заявила, що справною залишилася лише одна нитка "Північного потоку-2", запуск якого було заблоковано через вторгнення РФ до України. Росія вимагала зняти санкції та розблокувати роботу газогону, щоб відновити постачання газу.

Водночас в ЄС відмовилися від цього сценарію, навіть найбільш залежна від російського газу Німеччина станом на жовтень достроково заповнила свої сховища на 95% перед зимою.
Ключові теги: ЄС, Росія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 36,4095
  0,3291
 0,90

Курс обміну валют на сьогодні, 10:46
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,9389  0,16 0,42 39,9385  0,20 0,49
EUR 38,2241  0,15 0,39 39,4626  0,29 0,74

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:43
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,8900  0,02 0,05 36,9325  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
  куп. прод.
USD 36.5686 36.9342

Згідно постанови НБУ №18 від 24.02.2022

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес