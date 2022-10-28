Аномально тепла осінь в Європі обвалила ціни на газ і ламає плани Росії

Цього року кінець жовтня у Європі видався аномально теплим. На цьому тлі падають ціни на газ, адже сховища перед зимою заповнені, а ризик дефіциту через енергетичний демарш Росії все менший.

На півдні Франції та Іспанії, де зазвичай наприкінці жовтня - на початку листопада стає значно холодніше, цього року любителі покупатись насолоджуються температурою води 20-21 градус.

"Цей рік є винятковим, - каже Роуз-Марі Мартіні агентству Reuters, засмагаючи на пляжі в Ніцці. - Наприкінці жовтня зазвичай холоднішає, а до Дня всіх святих (1 листопада - Ред.) зазвичай йде дощ".

За останні 10 днів у Франції зафіксована температура на п'ять-шість градусів вище норми.

Про аномально теплий жовтень повідомляють і з Великої Британії.

Вчені стурбовані тим, що потепління, ймовірно, пов'язане з глобальними змінами клімату.

Але, з іншого боку, мільйонам європейців, стурбованим стрибком цін на пальне в Європі, поки що не доведеться вмикати опалення.

Тепла погода разом із заповненими газовими сховищами у Європі послабили побоювання щодо дефіциту газу цієї зими після того, як Росія припинила постачання газу до ЄС, вимагаючи зняти санкції з "Газпрому" та розблокувати "Північний потік-2", пише Bloomberg.

На ситуацію вже відреагували ринки. Під час понеділкових торгів ціни впали на 17%, падіння до серпневого піка цін на газ склало понад 70%. Біржові ціни на газ опустилися до 96,5 євро за МВт·год або $995,5 за тисячу кубометрів.

Таким чином вперше з 14 червня ціна на природний газ у Європі опустилася нижче за $1000 за тисячу кубометрів, свідчать дані біржі ICE.

Експерти зазначають, що аномально тепла погода у жовтні впливає на настрої покупців та на суттєве зниження використання газу.

Європейські країни споживають на 20% менше газу, ніж споживали у цю ж пору року минулого року, каже Том Маржец-Мансер із ICIS.

"Попит справді низький, як тому, що погода дуже м'яка, так і тому, що люди та підприємства починають економити", - сказав аналітик.

Ще одна причина зниження цін - заповненість європейських газових сховищ більш ніж на 90%.

Аномальні ціни

Ціни на енергоносії в усьому світі різко зросли після скасування карантину через COVID-19 і відновлення економіки в нормальному режимі. Багато робочих, промислових і рекреаційних місць відразу стали потребувати більше енергії , створюючи безпрецедентний тиск на постачальників.

Черговий стрибок цін стався в лютому цього року, після російського вторгнення в Україну. Уряди європейських країн шукали способи імпортувати менше енергії з Росії, яка раніше постачала 40% газу, який використовується в ЄС.

Влітку Росія сама почала штучно обмежувати постачання газу до Європи, щоб змусити Захід до перемовин і послаблення санкцій. В серпні ціни сягнули максимуму - $3500 за тисячу кубометрів.

Наприкінці вересня постачання з РФ припинилося повністю після вибухів на газогонах "Північний потік" та "Північний потік-2". Європа звинуватила у підриві Росію.

Москва ж заявила, що справною залишилася лише одна нитка "Північного потоку-2", запуск якого було заблоковано через вторгнення РФ до України. Росія вимагала зняти санкції та розблокувати роботу газогону, щоб відновити постачання газу.

Водночас в ЄС відмовилися від цього сценарію, навіть найбільш залежна від російського газу Німеччина станом на жовтень достроково заповнила свої сховища на 95% перед зимою.