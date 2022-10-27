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АНАЛІТИКА

Частка РФ у світовому експорті газу до 2030 року впаде до 15%, постачання до Китаю покриють менше ніж половину припинених до Європи - МЕА

 

Частка Росії у міжнародній торгівлі газом знизиться до 2030 року вдвічі - до 15%; зберегти обсяги експорту не вдасться навіть з урахуванням збільшення постачання трубопровідного газу до Китаю, повідомляється у щорічному прогнозі Міжнародного енергетичного агентства (МЕА) World Energy Outlook 2022.

За даними агентства, минулий рік став "апогеєм" для російських експортних потоків, які досягли 30% у міжнародній торгівлі. Проте у нових реаліях, коли РФ зіткнулася з перспективою значного зниження своєї ролі на енергоринках, її частка експорту вже до 2030 року може скоротитися до 15%, а за сценарію виконання країнами всіх кліматичних зобов'язань (Announced Pledges Scenario, APS) - до 10%.

Водночас у МЕА вважають, що постачання до Китаю в межах STEPS (консервативного кліматичного сценарію - ІФ-У) зростуть із 10 млрд куб. м у 2021 році до 50 млрд куб. м до 2030 року: приблизно 38 млрд куб. м - по "Силі Сибіру" та до 10 млрд куб. м - із регіону Далекого Сходу.

"Однак загалом збільшення трубопровідних постачань природного газу з Росії до Китаю покриє менше ніж половину падіння експорту до Європи до 2030 року", - наголошується у звіті.

У МЕА дійшли висновків, що видобуток газу в Росії в 2030 році в межах STEPS буде нижчим на 155 млрд куб. м, ніж у 2021 році; в межах APS - на 210 куб. м. Найбільш уразливі зрілі родовища Західного Сибіру - Уренгойське та Ямбурзьке, де видобуток поступово скорочується.

МЕА також заявила, що "спалювання попутного газу у смолоскипах останнім часом збільшилося, і є короткостроковий ризик у всіх сценаріях великомасштабного факельного спалювання або скидання газу для зниження тиску в трубопроводі. Зусилля Росії щодо диверсифікації своїх експортних ринків мали неоднозначний успіх", вважають аналітики агентства.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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